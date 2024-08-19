Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Δευτέρας σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Παππαδιανά Χανίων, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να καταφέρνουν να τη θέτουν γρήγορα υπό έλεγχο.
Κινητοποιήθηκαν 70 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ με 20 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν και 2 ελικόπτερα για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.
Σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής, δεν απειλήθηκαν οικισμοί.
#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Παππαδιανά Χανίων Κρήτης. Κινητοποιήθηκαν 70 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ηςΕΜΟΔΕ, 20 οχήματα και 2 Ε/Π.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 19, 2024
- Οικογενειακή τραγωδία σε τροχαίο στην Ανδρίτσαινα: Νεκρός ο ένας αδελφός, σοβαρά τραυματισμένος ο άλλος
- Ανασφάλιστα οχήματα: «Σαφάρι» ελέγχων από Σεπτέμβριο και βαριά πρόστιμα – Πώς θα εντοπίζονται οι παραβάτες
- Σε κίτρινο συναγερμό κατηγορίας 3 η μισή χώρα - Οι συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας για την αποφυγή πρόκλησης φωτιάς
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.