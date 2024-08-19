Λογαριασμός
Υπό έλεγχο η φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στα Παππαδιανά Χανίων

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, δεν απειλήθηκαν οικισμοί - Σηκώθηκαν και εναέρια μέσα

UPDATE: 11:37
Φωτιά Χανιά

Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Δευτέρας σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Παππαδιανά Χανίων, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να καταφέρνουν να τη θέτουν γρήγορα υπό έλεγχο.

 Κινητοποιήθηκαν 70 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ με 20 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν και 2 ελικόπτερα για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής, δεν απειλήθηκαν οικισμοί.

