Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Δευτέρας σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Παππαδιανά Χανίων, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να καταφέρνουν να τη θέτουν γρήγορα υπό έλεγχο.

Κινητοποιήθηκαν 70 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ με 20 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν και 2 ελικόπτερα για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής, δεν απειλήθηκαν οικισμοί.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Παππαδιανά Χανίων Κρήτης. Κινητοποιήθηκαν 70 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ηςΕΜΟΔΕ, 20 οχήματα και 2 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 19, 2024

Πηγή: skai.gr

