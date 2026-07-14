Τη χρηματοδότηση 1.443 επιχειρήσεων της Κεντρικής Μακεδονίας, μέσω του προγράμματος «Κλειδί Προόδου» του ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, υπέγραψε η Περιφερειάρχης Αθηνά Αηδονά. Η συνολική χρηματοδότηση από τους ευρωπαϊκούς πόρους της Περιφέρειας ανέρχεται σε 140,4 εκατ. ευρώ, ενώ συνολικά με τη συμμετοχή των επιχειρήσεων, οι επενδυτικοί πόροι στην Κεντρική Μακεδονία ανέρχονται σε 280,73 εκατ. ευρώ.

Η Δράση «Κλειδί Προόδου Καινοτομία, Εξωστρέφεια και Βιώσιμη Ανάπτυξη στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» αφορά σε υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στους τομείς μεταποίησης, εμπορίου, υπηρεσιών και τουρισμού. Τα έργα που εγκρίνονται συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με χρήση της κοινής στήριξης (άρθρο 25 ΚΑΝ ΕΕ 1060/2021) για τη χρηματοδότηση παρεμβάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο ενισχύσεων του ΕΚΤ+ και από Εθνικούς Πόρους. Το ποσοστό επιχορήγησης ανέρχεται σε 50%.

Με βάση τα στοιχεία των 1.443 επιχειρήσεων που θα χρηματοδοτηθούν και τα οποία επεξεργάστηκε η ΚΕΠΑ - ΑΝΕΜ:

- Το 66,11% (954 επιχειρήσεις με δημόσια δαπάνη 67,3 εκ. ευρώ) αφορά σε πολύ μικρές επιχειρήσεις (έως 9 άτομα), το 25,92% (374 επιχειρήσεις με δημόσια δαπάνη 53,72 εκ. ευρώ) αφορά σε μικρές επιχειρήσεις (10 - 49 άτομα), ενώ το 7,97% (115 επιχειρήσεις με δημόσια δαπάνη 19,36 εκ. ευρώ) αφορά σε μεσαίες επιχειρήσεις (50 - 249 άτομα).

- Ως προς τη νομική μορφή των επιχειρήσεων το 32,71% (472 επιχειρήσεις με δημόσια δαπάνη 22,74 εκ. ευρώ) είναι ατομικές επιχειρήσεις, ενώ ακολουθούν με 20,17% οι Α.Ε. (291 επιχειρήσεις με δημόσια δαπάνη 43,82 εκ. ευρώ).

- Σε σχέση με τους ΚΑΔ Δραστηριότητας οι περισσότερες εντάξεις αφορούν στις δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας, στο χονδρικό εμπόριο, στα καταλύματα, στις δραστηριότητες μηχανικού, στη βιομηχανία τροφίμων και σε υπηρεσίες εστίασης.

Σε δηλώσεις της, η κ. Αηδονά επισήμανε ότι η Περιφέρεια υποστηρίζει την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και των επενδύσεων στην πράξη και τόνισε ότι αφενός οι επιχειρήσεις θα λάβουν μια σημαντική ώθηση για ανάπτυξη, αφετέρου στην κοινωνία της Κεντρικής Μακεδονίας θα δημιουργηθούν περισσότερες νέες θέσεις εργασίας και νέο εισόδημα.

Όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, σύμφωνα με τα στοιχεία αξιολόγησης που αναφέρονται στην απόφαση, 685 αιτήσεις, ενώ έλαβαν θετική αξιολόγηση, απορρίπτονται λόγω εξάντλησης του διαθέσιμου προϋπολογισμού της Πρόσκλησης.

Οι απορριφθέντες έχουν το δικαίωμα κατάθεσης ένστασης ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣΚΕ (https://app.opske.gr/) εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα ημερολογιακών ημερών, από την επομένη της ηλεκτρονικής κοινοποίησης σε αυτούς της απόφασης έγκρισης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ/EΦΕΠΑΕ (τηλ. 2310-480.000/Ώρες 9:00-13:30, info@e-kepa.gr, info@kepa-anem.gr, www.kepa-anem.gr).

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.