Μια ηλικιωμένη στη Λάρισα έπεσε θύμα εξαπάτησης απατεώνων που με πρόσχημα δήθεν τροχαίο ατύχημα του γιου της, δίνοντας σε απατεώνες 13.500 ευρώ και εννέα λίρες.

Όλα έγιναν την περασμένη Παρασκευή στη Λάρισα, όταν μια 83χρονη γυναίκα κάτοικος Λάρισας επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου, δέχθηκε δύο τηλεφωνήματα από δύο γυναίκες, η μια προσποιήθηκε την αστυνομικό και η άλλη τη νύφη της, σύμφωνα με το onlarissa.gr.

Την έπεισαν ότι ο γιος της είχε τροχαίο δυστύχημα αποτέλεσμα του οποίου ήταν ο θανάσιμος τραυματισμός ενός ατόμου. Η «αστυνομικός» την έπεισε ότι οι συγγενείς του θύματος είναι οργισμένοι και έτοιμοι να επιτεθούν στον γιο της και μόνο εκείνη θα τον… έσωζε αλλά χρειαζόταν χρήματα από την ηλικιωμένη. Η δεύτερη απατεώνας που της τηλεφώνησε από άλλο αριθμό τηλεφώνου, παρίστανε τη νύφη της που ζητούσε βοήθεια από την πεθερά της.

Η ηλικιωμένη πείστηκε και έριξε σχοινί για να κατεβάσει από το μπαλκόνι της τα χρήματα τα οποία τοποθέτησε σε δύο σακούλες τις οποίες έβαλε σε ένα καθάκι που κατέβασε με το σχοινί στο πεζοδρόμιο σύμφωνα με τις εντολές που πήρε από τους επιτήδειους. Τα χρήματα παρέλαβε ένας τρίτος συνεργός που έγινε …καπνός.

Η άτυχη γυναίκα μόλις κατάλαβε ότι την εξαπάτησαν, ειδοποίησε την αστυνομία η οποία διερευνά την υπόθεση.

Πηγή: skai.gr

