Λευκάδα: Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε 47χρονος από τη θάλασσα στους Εγκρεμνούς

Ο 47χρονος διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του

Λιμενικό

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε τις απογευματινές ώρες χθες ένας 47χρονος αλλοδαπός, υπήκοος Σερβίας, από τη θαλάσσια περιοχή Εγκρεμνών Λευκάδας. Ο 47χρονος διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του, σύμφωνα με το ertnews.gr.

Από το Λιμεναρχείο Λευκάδας που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών

