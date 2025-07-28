Λευκάδα: Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε 47χρονος από τη θάλασσα στους Εγκρεμνούς

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε τις απογευματινές ώρες χθες ένας 47χρονος αλλοδαπός, υπήκοος Σερβίας, από τη θαλάσσια περιοχή Εγκρεμνών Λευκάδας. Ο 47χρονος διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του, σύμφωνα με το ertnews.gr.

Από το Λιμεναρχείο Λευκάδας που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών

