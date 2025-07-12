Συνεκπαίδευση της φρεγάτας «Ψαρά» με τη φρεγάτα «Tarkash» του ινδικού Πολεμικού Ναυτικού

Συνεκπαίδευση PASSEX (Passing Exercise) της φρεγάτας «Ψαρά» με τη φρεγάτα «Tarkash» (F-50) του ινδικού Πολεμικού Ναυτικού διεξήχθη στις 10 Ιουλίου στη θαλάσσια περιοχή δυτικά της Βομβάης.

Όπως ανακοινώθηκε από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού, κατά τη διάρκεια της συνεκπαίδευσης εκτελέστηκαν γυμνάσια πυρών, επικοινωνιών και προχωρητικών ελιγμών.

Η συνεκπαίδευση, προστίθεται στην ανακοίνωση, συνέβαλε στην προαγωγή του επιπέδου της επιχειρησιακής ετοιμότητας και μαχητικής ικανότητας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.