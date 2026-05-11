Σε βίντεο της επιχείρησης αποτυπώθηκε η δράση ληστών που διέρρηξαν κατάστημα με οπτικά στην Άφυτο Χαλκιδικής.

Σύμφωνα με την ανάρτηση της ιδιοκτήτριας της εταιρείας, το εν λόγω κατάστημα μπήκε στο στόχαστρο των ληστών τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου και σύμφωνα με την καταγγελία, οι δράστες αφαίρεσαν 100 με 150 γυαλιά, η χρηματική αξία των οποίων ανέρχεται σε 20.000 ευρώ.



Στα βίντεο που δημοσίευσε η ίδια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, φαίνονται δύο άτομα, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους να εισβάλουν στο μαγαζί και να αφαιρούν τα εμπορεύματα. Σε άλλο βίντεο φαίνονται έξω από το κατάστημα να κρατούν μία από τις κούτες.

Οι δράστες έγιναν αντιληπτοί από ανθρώπους στην περιοχή οι οποίοι ενημέρωσαν την αστυνομία. Ωστόσο οι ληστές κατάφεραν να διαφύγουν προτού φτάσουν οι αρχές σημείο.

Ακολουθεί η ανάρτηση με τα βίντεο από το κατάστημα:

Πηγή: skai.gr

