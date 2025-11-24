Χαλκίδα: 8 νεκροί από τις πλημμύρες του 2020 - Ο δικαστικός Γολγοθάς των συγγενών των θυμάτων

Οι τραγικές πλημμύρες της Εύβοιας το 2020 κόστισαν τη ζωή σε οκτώ ανθρώπους. Τώρα, οι συγγενείς των θυμάτων αντιμετωπίζουν έναν μακρύ δικαστικό αγώνα, διεκδικώντας δικαίωση και αποζημίωση για την απώλειά τους. Έχουν ήδη εκδοθεί αποφάσεις που δικαιώνουν θύματα με αποζημιώσεις, αλλά οι φορείς ασκούν εφέσεις. Στο χωριό Πολιτικά χάθηκαν τρεις άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και ένα βρέφος 8 μηνών. Εκεί ζει και η Γιαννούλα Κατσούλη, που έχει υποστεί ανεπανόρθωτες βλάβες στην υγεία της στην προσπάθειά της να σώσει τον κατάκοιτο σύζυγό της.

Δείτε βίντεο από το «Όπου υπάρχει Ελλάδα»:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.