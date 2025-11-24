Λογαριασμός
Θεσσαλονίκη: Θύμα επίθεσης κατήγγειλε ότι έπεσε 15χρονος στη Νεοχωρούδα

Δύο άτομα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τον πλησίασαν σε χώρο κοντά στο σχολείο του, στη Νεοχωρούδα και ο ένας από τους δύο τον χτύπησε στο πρόσωπο

αστυνομικός

Θύμα επίθεσης έπεσε το μεσημέρι 15χρονος, σύμφωνα με τα όσα κατήγγειλε ο ίδιος στο αστυνομικό τμήμα Ωραιοκάστρου.

Συγκεκριμένα, μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων δύο άτομα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τον πλησίασαν σε χώρο κοντά στο σχολείο του, στη Νεοχωρούδα και ο ένας από τους δύο τον χτύπησε στο πρόσωπο.

Γυναίκα που περνούσε από το σημείο τον συνόδευσε στο σχολείο. Προανάκριση διενεργεί το αστυνομικό τμήμα Ωραιοκάστρου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

TAGS: Θεσσαλονίκη 15χρονος Επίθεση
