Χάρης Δούκας: Η Αθήνα αλλάζει με τη συμμετοχή των νέων της πόλης

Ο Δήμος Αθηναίων επενδύει στη νεολαία για το κλίμα μέσα από το Youth Climate Action Fund (YCAF) των Bloomberg Philanthropies.

Νέοι και νέες 15-24 ετών που ζουν ή δραστηριοποιούνται στην Αθήνα, καλούνται να γίνουν συμμέτοχοι ώστε η πόλη να γίνει πιο πράσινη, βιώσιμη, κλιματικά δίκαιη και ανθεκτική.

Στον 2ο κύκλο του προγράμματος, μπορούν να λάβουν επιχορηγήσεις έως 4.500 ευρώ ανά ομάδα (συνολικού προϋπολογισμού 96.000 ευρώ). Η υποβολή των προτάσεων ανοίγει στις 28 Φεβρουαρίου 2025 στο https://ycaf.cityofathens.gr/.

Μέσω της χρηματοδότησης του προγράμματος, οι νέοι της Αθήνας μπορούν να προτείνουν και να υλοποιήσουν δικές τους δράσεις με την υποστήριξη του Δήμου. Το YCAF παρέχει επιχορηγήσεις από 1.000 έως 4.500 ευρώ για τη στήριξη ομάδων νέων, καθώς και οργανισμών και φορέων που εξυπηρετούν νέους και νέες, με στόχο τη δημιουργία καινοτόμων και συνεργατικών έργων που ενισχύουν τη βιωσιμότητα και την κλιματική δράση σε τοπικό επίπεδο.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, δήλωσε: «Η Αθήνα αλλάζει με τη συμμετοχή των νέων της πόλης. Μέσα από το Youth Climate Action Fund, τους δίνουμε τη δυνατότητα να διαμορφώσουν το μέλλον που ονειρεύονται για την πόλη μας. Με συνολικό προϋπολογισμό 96.000 ευρώ για δράσεις, τους παρέχουμε τα εργαλεία να κάνουν πράξη τις ιδέες τους, ενισχύοντας το πράσινο, προωθώντας τη βιώσιμη κινητικότητα και αναπτύσσοντας λύσεις που αντιμετωπίζουν την κλιματική κρίση».

Ο Αντιδήμαρχος Κλιματικής Διακυβέρνησης και Κοινωνικής Οικονομίας, Νίκος Χρυσόγελος, τόνισε: «Ο πρώτος κύκλος του YCAF απέδειξε ότι οι νέοι έχουν ξεχωριστό όραμα με πραγματικό αντίκτυπο στην πόλη. Στον δεύτερο κύκλο επεκτείνουμε το εύρος της στήριξης σε περισσότερες ομάδες. Αναμένουμε με χαρά να λάβουμε τις καινοτόμες και συνεργατικές προτάσεις τους που θα ενισχύουν τη βιωσιμότητα και την κλιματική δράση σε τοπικό επίπεδο».

Προϋποθέσεις και κριτήρια επιλογής

Το YCAF παρέχει επιχορηγήσεις από 1.000 έως 4.500 ευρώ ανά ομάδα/οργανισμό/φορέα, με στόχο τη δημιουργία καινοτόμων και συνεργατικών έργων που ενισχύουν τη βιωσιμότητα και την κλιματική δράση σε τοπικό επίπεδο. Οι προτάσεις πρέπει να ευθυγραμμίζονται με το Κλιματικό Σχέδιο Δράσης του Δήμου Αθηναίων (2024) που προωθεί την κλιματική ουδετερότητα μέχρι το 2030, να προάγουν τη συλλογική δράση για το κλίμα, να εμπλέκουν ενεργά νέους 15-24 ετών και να υλοποιούνται εντός των ορίων του Δήμου Αθηναίων.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν ομάδες νέων άνω των 3 ατόμων, που ζουν, εργάζονται ή σπουδάζουν στην Αθήνα, ηλικίας 15–24 ετών, οι οποίοι έχουν νομική οντότητα με τραπεζικό λογαριασμό στο όνομα της ομάδας (αν οι ομάδες νέων δεν είναι ενσωματωμένες σε νομική οντότητα, μπορούν να συνεργαστούν με μια τέτοια νομική οντότητα που θα λειτουργήσει ως δικαιούχος της επιχορήγησης και διαχειριστής των κονδυλίων). Επιπλέον, οργανώσεις νέων και οργανισμοί που εξυπηρετούν νέες και νέους και προσφέρουν προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες τους, που έχουν έδρα ή δραστηριοποιούνται στα όρια του Δήμου Αθηναίων.

Παρουσίαση δράσεων 1ου κύκλου και έναρξη 2ου κύκλου YCAF

Στις 27 Φεβρουαρίου 2025, στο πλαίσιο της διημερίδας «Πράσινες και Μπλε Υποδομές: Κλιματική Ανθεκτικότητα και Βιώσιμες Πόλεις», που θα διεξαχθεί στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων (αίθουσα Μηχανουργείο), θα παρουσιαστούν οι δράσεις των 12 ομάδων νέων που χρηματοδοτήθηκαν μέσω του 1ου κύκλου YCAF.

Η παρουσίαση των δράσεων θα πραγματοποιηθεί 13:00 - 16:00. Αμέσως μετά, 16:00 - 17:00 θα ακολουθήσει συζήτηση για τον 2ο κύκλο του YCAF, όπου οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν για τις προτεραιότητες και τις διαδικασίες του προγράμματος και θα έχουν την ευκαιρία να συνδιαμορφώσουν ιδέες και προτάσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το χρονοδιάγραμμα, τις προτεραιότητες, τις θεματικές δράσεις και τα κριτήρια αξιολόγησης, μπορείτε να επισκεφτείτε τον σύνδεσμο: https://ycaf.cityofathens.gr/.

