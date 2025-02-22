Συναγερμός σήμανε γύρω στις 10.00 το πρωί του Σαββάτου στην ΕΛ.ΑΣ όταν ειδοποιήθηκε για τον εντοπισμό μιας νεκρής νέας γυναίκας σε απόκρημνο σημείο, κοντά στο Κοιμητήριο Βούλας.

Άμεσα κινητοποιήθηκε η Άμεση Δράση και μετέβη στο σημείο που βρίσκεται σε μια σπηλιά, στη θέση Κρεμασμένος Λαγός. Λίγα λεπτά αργότερα, η γυναίκα βρέθηκε απαγχονισμένη. Παρά ταύτα, η ΕΛ.ΑΣ εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα και λαμβάνει καταθέσεις.

Κατά τις πρώτες πληροφορίες, τα ίχνη της γυναίκας είχαν χαθεί και είχε δηλωθεί η εξαφάνισή της την περασμένη Πέμπτη. Η περιοχή έχει αποκλειστεί από αστυνομικές δυνάμεις και πυροσβέστες που θα βοηθήσουν στην ανάσυρση της σορού.

Πηγή: skai.gr

