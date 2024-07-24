Πύργος: Παραλίγο μακελειό στο Τέρμα της Αλφειού – Σήμερα απολογούνται οι κατηγορούμενοι

Αντιμέτωποι με κακουργηματικές και πλημμεληματικές κατηγορίες είναι οι εμπλεκόμενοι του επεισοδίου που σημειώθηκε το απόγευμα της περασμένης Δευτέρας στον Πύργο, μεταξύ μελών δύο οικογενειών.

Ως εμπλεκόμενοι εμφανίζονται συνολικά τρεις άνδρες ηλικίας 35, 37 και 38 ετών, οι οποίοι αναμένεται να απολογηθούν σήμερα ενώπιον της Ανακρίτριας Ηλείας για τις πράξεις που τους έχουν αποδοθεί από τον Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας.

Ο πρώτος κατηγορούμενος, ηλικίας 37 ετών αντιμετωπίζει την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, πράξη την οποία κατηγορείται ότι τέλεσε σε βάρος της ανήλικης κόρης του 35χρονου κατηγορούμενου, της ενδοοικογενειακής σωματικής βλάβης σε βάρος της γυναίκας του και της πρόκλησης σωματικών βλαβών.

Οι κατηγορούμενοι ηλικίας 35 και 38 ετών βαρύνονται με το πλημμεληματικό αδίκημα της επικίνδυνης σωματικής βλάβης κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, ωστόσο και αυτοί θα απολογηθούν στην Ανακρίτρια λόγω συνάφειας της υπόθεσης. Ο 38χρονος συνελήφθη, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες της εφ. «Πατρίς» ο 35χρονος αδερφός του, που διέφυγε της σύλληψης στα πλαίσια του αυτοφώρου, αναμένεται να παρουσιαστεί αύριο ενώπιον των δικαστικών αρχών.

Το επεισόδιο μεταξύ των κατηγορούμενων, οι οποίο διαμένουν και σε κοντινή απόσταση στο Τέρμα της οδού Αλφειού έλαβε χώρα το μεσημέρι της περασμένης Δευτέρας και οι εμπλεκόμενοι παρουσιάζουν διαφορετικές εκδοχές σχετικά με το συμβάν.

Ο 37χρονος κατηγορείται ότι αποπειράθηκε να σκοτώσει, χρησιμοποιώντας το αυτοκίνητο του, την 14χρονη κόρη του 35χρονου. Σύμφωνα με την κατάθεση της ανήλικης στους αστυνομικούς του Α.Τ. Πύργου, ο 37χρονος χτύπησε αρχικά με το αυτοκίνητό του, το όχημα του πατέρα της και του θείου της και έπειτα πήρε φόρα με το αμάξι του και κινήθηκε προς το μέρος της με ταχύτητα, όμως, κατά τα λεγόμενα της 14χρονης, την τελευταία στιγμή και ενώ ο 37χρονος φέρεται να κινούνταν κατά πάνω της, την έσωσε η μητέρα της τραβώντας την από το χέρι. Η 14χρονη κατέθεσε επίσης πως ο 37χρονος προσπάθησε να επιτεθεί με μια σούβλα στον πατέρα και στο θείο της, οι οποίοι βρέθηκαν στο σημείο. Τα παραπάνω κατέθεσε και η μητέρα της 14χρονης.

Εξεταζόμενος από τους αστυνομικούς, ο 37χρονος υποστήριξε ότι έπεσε θύμα επίθεσης, χωρίς να υπάρχει λόγος, από τον 38χρονο και πως ως «απάντηση» στην επίθεση που δέχθηκε, πήρε φορά και οδηγώντας το Ι.Χ. του, χτύπησε το αμάξι του 38χρονου. Έπειτα, σύμφωνα με τον 37χρονο αλλά και την κατηγορία που αντιμετωπίζουν τα δύο αδέρφια, ο 38χρονος μαζί με τον 35χρονο του, εισήλθαν στην οικία του κρατώντας ένα ξύλο και μια σούβλα, την στιγμή μάλιστα που εντός του σπιτιού βρίσκονταν τα παιδιά του και τον χτύπησαν.

Ο 37χρονος εμφανίζει τον 38χρονο ως το άτομο που τον κάρφωσε με τη σούβλα και τον τραυμάτισε σοβαρά στο χέρι και που αποπειράθηκε να τον καρφώσει και στην κοιλιά. Επίσης, ισχυρίστηκε ότι ο πατέρας της γυναίκας του, μπήκε και αυτός στην οικία του απειλώντας τον με όπλο, το οποίο στην συνέχεια πήρε και ο 38χρονος, που επίσης τον κατηγορεί ότι τον απείλησε.

Όσον αφορά την κατηγορία της ενδοοικογενειακής βίας που επίσης αντιμετωπίζει ο 37χρονος, αυτή φαίνεται πως βασίζεται στην κατάθεση της συντρόφου του 38χρονου κατηγορούμενου, που είπε στους αστυνομικούς ότι είδε τον 37χρονο να επιτίθεται στην γυναίκα του. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες της εφ. «Πατρίς», το παραπάνω περιστατικό διαψεύδεται και από την ίδια τη γυναίκα του 37χρονου, που κατέθεσε ότι τα όσα υποστήριξε η σύντροφος του 38χρονου δεν ισχύουν. Η 30χρονη μάλιστα δήλωσε ότι δεν επιθυμεί την εγκατάσταση του Panic Button, και πως δε φοβάται για τη ζωή της.

Ο 38χρονος, που φέρει εμφανή σημάδια επίθεσης στο σώμα του, υποβλήθηκε χθες σε ιατροδικαστική εξέταση, ενώ εξέταση από ιατροδικαστή ζήτησε και η σύζυγός του για να αποδείξει ότι δεν της επιτέθηκε ο άνδρας της.

Τα δύο αδέλφια υποστηρίζουν ότι ο 37χρονος ήταν αυτός που επιτέθηκε εναντίον τους κρατώντας τη σούβλα και πως χτύπησε τα αυτοκίνητά τους, ενώ αναμένεται να καταθέσουν και μήνυση για ψευδή καταμήνυση σε βάρος του.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Σύμφωνα με σχετική καταγγελία, ο πρώτος κατηγορούμενος (37 ετών), διαπληκτίστηκε με τον δεύτερο κατηγορούμενο (35 ετών) και οδηγώντας αυτοκίνητο, αποπειράθηκε να παρασύρει την 14χρονη κόρη του δεύτερου κατηγορούμενου, ενώ επιπλέον κατηγορείται ότι προσέκρουσε σκοπίμως σε δύο αυτοκίνητα, που ανήκουν στον δεύτερο κατηγορούμενο και στον αδερφό του (38 ετών).

Στη συνέχεια ο δεύτερος συλληφθείς (38 ετών) ενεργώντας από κοινού με τον αδερφό του (35 ετών) και έναν ακόμη άνδρα, τραυμάτισαν με αυτοσχέδιο ρόπαλο και μεταλλική βέργα τον πρώτο συλληφθέντα (37 ετών), προκάλεσαν φθορές στο όχημα του και τον απείλησαν με πιστόλι.

