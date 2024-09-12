Μεγάλη ποσότητα χασίς και πιο συγκεκριμένα 35,5 κιλά εντόπισαν οι αστυνομικοί σε πολεμικό καταφύγιο στην περιοχή Καλουδιανά Κισσάμου, στο πλαίσιο της μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε από νωρίς την Πέμπτη στην ευρύτερη περιοχή.

Η ΕΛ.ΑΣ αξιοποιώντας πληροφορίες του Α.Τ Κισσάμου, σύμφωνα με το cretalive.gr, διοργάνωσε την αστυνομική επιχείρηση στη διάρκεια της οποίας πραγματοποιήθηκαν εντατικές έρευνες και υπήρξαν προσαγωγές υπόπτων. Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν έχει προκύψει κάποια σύλληψη, ωστόσο κατασχέθηκε ένα πλήθος ευρημάτων στον τόπο του πολεμικού καταφυγίου και σε άλλα σημεία που θα σταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια.

Εκτιμάται ότι θα υπάρξει αξιοποίηση στοιχείων που θα οδηγήσει στην ταυτοποίηση των δραστών.

Πηγή: cretalive.gr

