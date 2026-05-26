Βρέθηκε το μηχάνημα υπερήχων καρδιάς, αξίας 25.000 ευρώ που είχε εξαφανιστεί χτες από το Γενικό Κρατικό Νίκαιας.

Σήμερα, Τρίτη, το πρωί άγνωστος τηλεφώνησε στη διοίκηση και ενημέρωσε ότι το μηχάνημα βρίσκεται κρυμμένο δίπλα στο εκκλησάκι του νοσοκομείου.

Εκτιμάται ότι ο δράστης κατάφερε να αφαιρέσει τον φορητό υπερηχογράφο, ωστόσο δεν μπόρεσε τελικά να τον απομακρύνει από την κεντρική είσοδο του ιδρύματος.



Πηγή: skai.gr

