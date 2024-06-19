Βίντεο από αεροπλάνο προς το Ελευθέριος Βενιζέλος κατέγραψε τη φωτιά στο Κορωπί

Aνατριχίλα προκαλεί το βίντεο που τραβήχτηκε από την καμπίνα αεροπλάνου που προσγειώθηκε στο Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, στην Αθήνα, και αποτυπώνει τα πυκνά σύννεφα καπνού να έχουν σκεπάσει τη Βάρης- Κορωπίου όπου και μαινόταν το πύρινο μέτωπο που επεκτάθηκε σε πολλές περιοχές.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

«Οι ανακριτικές αρχές της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας έχουν στη διάθεσή τους οπτικό υλικό που δείχνει ξεκάθαρα εμπρηστή να βάζει φωτιά σε ξερά χόρτα στη Βάρη- Κορωπίου ενώ λίγο πιο κάτω εντοπίστηκε και μπιτόνι με πετρέλαιο και στουπί. Όταν έχουμε άδεια από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Πυροσβεστικής και της ΕΛΑΣ θα δώσουμε στη δημοσιότητα το υλικό», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Κικίλιας νωρίτερα.

Οπως είπε και ο Εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής κ. Βαθρακογιάννης, η φωτιά ξεκίνησε από χαμηλή βλάστηση επί της Λεωφόρου Βάρης- Κορωπίου, πλησίον της Σχολής Ευελπίδων και επεκτάθηκε ταχύτατα στην ευρύτερη περιοχή με τη βοήθεια πολύ ισχυρών ανέμων που οι ριπές τους έφτασαν τα 8 Μποφόρ.

Για το λόγο αυτό, όπως υπογράμμισε, εκδόθηκε αρχικά προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 και στη συνέχεια ακόμη δύο μηνύματα για την απομάκρυνση των κατοίκων από τις περιοχές Λαμπρικά και Κίτσι Κορωπίου.

«Εφιστούμε την προσοχή όλων γιατί οι πυρκαγιές λαμβάνουν γρήγορα διαστάσεις και γίνονται επικίνδυνες», υπογράμμισε ο κ. Βαθρακογιάννης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.