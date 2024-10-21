Στη σύλληψη ενός 45χρονου Βολιώτη προχώρησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Λάρισας με βάση ένταλμα σύλληψης του Α’ ανακριτή Βόλου.

Ο 45χρονος συνελήφθη ενώ… θα αποφυλακιζόταν από τις Φυλακές Λάρισας μετά το ένταλμα του ανακριτή, με το οποίο διέταξε τη σύλληψη και την προσαγωγή του, για παράβαση του άρθρου 337 Π.Κ. (Προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος ανηλίκου ηλικίας κατώτερης των τριών ετών), αλλά και για παράβαση του νόμου περί προσωπικών δεδομένων. Δεδομένα που -σύμφωνα με πληροφορίες της «Ε»- αφορούν «στη σεξουαλική ζωή προσώπου, μέσω επεξεργασίας, μετάδοσης και διάδοσης σε μη δικαιούμενα πρόσωπα, τελεσθείσας κατ’ εξακολούθηση από υπαίτιο που είχε σκοπό προσπορισμού περιουσιακού οφέλους».

Αναλυτικότερα, η διευθύνουσα την Εισαγγελία Πρωτοδικών Βόλου άσκησε δίωξη σε βάρος του 45χρονου, καθώς φέρεται ότι το 2016 και για τέσσερα χρόνια βιντεοσκοπούσε τις ερωτικές του πράξεις, εν αγνοία της ερωτικής του συντρόφου. Έχοντας τοποθετήσει στο σπίτι του τρεις κάμερες ασφαλείας, αλλά και με το κινητό του τηλέφωνο, κατέγραφε τις σεξουαλικές επαφές, τις οποίες αρχικά αποθήκευε και στη συνέχεια τις αναρτούσε σε ιστοσελίδες ερωτικού περιεχομένου, αποκομίζοντας περιουσιακό όφελος. Μάλιστα, έχοντας δημιουργήσει λογαριασμό (προφίλ) με την επωνυμία… «Sexjustice» φέρεται να είχε αναρτήσει εκατοντάδες βίντεο ερωτικού περιεχομένου σε διάφορες ιστοσελίδες που αναλυτικά περιγράφονται στο Ένταλμα Σύλληψης.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.