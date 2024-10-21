Δύο σοροί, μιας γυναίκας και ενός άνδρα ανασύρθηκαν από τη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Σάμου, μετά την ημιβύθιση λέμβου που μετέφερε μετανάστες και την πτώση ατόμων στη θάλασσα.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, από τη θαλάσσια περιοχή όπου σημειώθηκε το συμβάν έχουν διασωθεί 22 αλλοδαποί, ενώ οι δύο σοροί ανασύρθηκαν από στελέχη του σώματος σε πλοίο ανοιχτής θαλάσσης και θα μεταφερθούν στο λιμάνι της Σάμου. Έρευνες για τον εντοπισμό τυχόν αγνοουμένων συνεχίζονται από δύο πλωτά του Λιμενικού, ένα ιδιωτικό σκάφος και ένα ελικόπτερο της πολεμικής αεροπορίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

