Βόλος: Τι έδειξε η νεκροψία – νεκροτομή του 21χρονου που έπεσε στον φωταγωγό

Στο πένθος έχει βυθιστεί ο Βόλος μετά τον τραγικό θάνατο του 21χρονου που έπεσε στο κενό από ταράτσα πολυκατοικίας στο κέντρο της πόλης τα ξημερώματα.

Τραγική ειρωνεία είναι πως σε δύο μέρες ο Ιάσονας θα αναχωρούσε για την Αθήνα προκειμένου να συνεχίσει την εξεταστική του, σύμφωνα με το thenewspaper.gr. Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, σήμερα ολοκληρώθηκε η νεκροψία – νεκροτομή στη σορό του 21χρονου. Τα ευρήματα δείχνουν ότι ο θάνατός του ήταν σχεδόν ακαριαίος, καθώς ο υπέστη βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις από την πτώση.

Ο νεαρός φοιτητής του ΤΕΦΑΑ Αθηνών και γυμναστής στο επάγγελμα, ήταν μοναχογιός και η απώλειά του έχει συγκλονίσει όχι μόνο την οικογένειά του αλλά και ολόκληρη την τοπική κοινωνία, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Η αστυνομία συνεχίζει την έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό. Μάλιστα λαμβάνονται νέες καταθέσεις από ενοίκους για να διαπιστωθεί τι ήταν αυτό που έκανε τους νεαρούς να αποχωρήσουν από την ταράτσα.

Πηγή: skai.gr

