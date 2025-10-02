Πλημμύρισε λόγω της χθεσινής κακοκαιρίας η Γεωπονική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο Φυτόκου.

Σύμφωνα με το gegonotanews, η σχολή πλημμύρισε σε πολλούς χώρους, ακόμη και σε πλευρές όπου είχε πρόσφατα αποκατασταθεί η μόνωση.

Αποτέλεσμα ήταν να μπουν νερά σε εργαστήρια και διαδρόμους, να βραχούν και να κινδυνεύσουν μηχανήματα κόστους χιλιάδων ευρώ, να καταστραφούν πειράματα που διεξάγονταν από φοιτητές και ερευνητές.

Οι εικόνες αποδεικνύουν το μέγεθος του προβλήματος.

