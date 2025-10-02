Λογαριασμός
Πλημμύρισε από τη βροχή η Γεωπονική στο Βόλο - Δείτε φωτογραφίες

Αποτέλεσμα ήταν να μπουν νερά σε εργαστήρια και διαδρόμους, να βραχούν και να κινδυνεύσουν μηχανήματα κόστους χιλιάδων ευρώ, να καταστραφούν πειράματα

Βόλος σχολη

Πλημμύρισε λόγω της χθεσινής κακοκαιρίας η  Γεωπονική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο Φυτόκου.

Σύμφωνα με το gegonotanews, η σχολή πλημμύρισε σε πολλούς χώρους, ακόμη και σε πλευρές όπου είχε πρόσφατα αποκατασταθεί η μόνωση.

Γεοπονική Σχολη

Αποτέλεσμα ήταν να μπουν νερά σε εργαστήρια και διαδρόμους, να βραχούν και να κινδυνεύσουν μηχανήματα κόστους χιλιάδων ευρώ, να καταστραφούν πειράματα που διεξάγονταν από φοιτητές και ερευνητές.

Οι εικόνες αποδεικνύουν το μέγεθος του προβλήματος.

Γεοπονική Σχολη

Γεοπονική Σχολη

Γεοπονική Σχολη

Πηγή: skai.gr

