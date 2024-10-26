Βόλος: Εξέγερση στις Φυλακές Νέων

Εξέγερση στο Κατάστημα Κράτησης Νέων του Βόλου εκδηλώθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, λίγο πριν από τις 9 το βράδυ του Σαββάτου.

Σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές, κρατούμενοι έβαλαν φωτιά στο προαύλιο της φυλακής, όπου επικρατεί αναταραχή.

Επί τόπου έχει σπεύσει δύναμη της ΕΛΑΣ και της Πυροσβεστικής.

Οι ταραχές ξέσπασαν ένα 24ωρο μετά τον αιφνίδιο θάνατο ενός νεαρού κρατούμενου, ηλικίας 21 ετών, στη φυλακή του Βόλου.

