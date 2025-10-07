Σε κατάσταση ακραίας απελπισία βρίσκεται ένας 53χρονος κτηνοτρόφος από τον Βόλο, τα ζώα του οποίου προσβλήθηκαν από ευλογιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του taxydromos.gr, ο κτηνοτρόφος που ανέμενε σήμερα να θανατωθούν τα αιγοπρόβατά του, στη μονάδα του στη Β’ ΒΙΠΕ, απειλούσε να αυτοκτονήσει.

Επικράτησε μεγάλη αναστάτωση και πανικός και στο σημείο κλήθηκε η αστυνομία. Ωστόσο, ο 53χρονος εξαφανίστηκε και αναζητείται ενώ η οικογένειά του ανησυχεί πως ίσως έκανε κακό στον εαυτό του.





Πηγή: skai.gr

