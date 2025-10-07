Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Βόλος: Κτηνοτρόφος απειλούσε να αυτοκτονήσει επειδή του θανατώνουν τα ζώα λόγω ευλογιάς - Τον αναζητά η αστυνομία

 Ο 53χρονος εξαφανίστηκε και αναζητείται από την αστυνομνία ενώ η οικογένειά του ανησυχεί πως ίσως έκανε κακό στον εαυτό του 

Πρόβατα

Σε κατάσταση ακραίας απελπισία βρίσκεται ένας 53χρονος κτηνοτρόφος από τον Βόλο, τα ζώα του οποίου προσβλήθηκαν από ευλογιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του taxydromos.gr, ο κτηνοτρόφος που ανέμενε σήμερα να θανατωθούν τα αιγοπρόβατά του, στη μονάδα του στη Β’ ΒΙΠΕ, απειλούσε να αυτοκτονήσει.

Επικράτησε μεγάλη αναστάτωση και πανικός και στο σημείο κλήθηκε η αστυνομία. Ωστόσο, ο 53χρονος εξαφανίστηκε και αναζητείται ενώ η οικογένειά του ανησυχεί πως ίσως έκανε κακό στον εαυτό του. 


 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: κτηνοτρόφος Βόλος Ευλογιά
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark