Από αύριο Τετάρτη 08.10.2025 έως και την Παρασκευή 24.10.2025 διακόπτονται τα σιδηροδρομικά δρομολόγια στο τμήμα Θεσσαλονίκης-Σέρρες, λόγω αναγκαίων εργασιών στην υποδομή που πραγματοποιεί ο Διαχειριστής Υποδομής «ΟΣΕ- Σιδηρόδρομοι Ελλάδος», όπως ενημερώνει με σημερινή της ανακοίνωση η Hellenic Train.

Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού τα παραπάνω δρομολόγια θα υποκατασταθούν με λεωφορεία της Hellenic Train και θα πραγματοποιούν όλες τις ενδιάμεσες στάσεις, εκτός από τις στάσεις σε Νέα Φιλαδέλφεια, Γαλλικό, Πεδινό, Μεταλλικός, Χέρσος, Δοϊράνη, Στρυμώνα και Σκοτούσσα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

