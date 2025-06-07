Συναγερμός στο αεροδρόμιο «Μακεδονία»: Αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους

Ιδιωτικό αεροπλάνο στο οποίο επέβαιναν έξι άτομα ειδοποίησε για άμεση προσγείωση στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» περί τις δύο το μεσημέρι του Σαββάτου μετά από εμφάνιση τεχνικού προβλήματος που είχε σαν αποτέλεσμα την εμφάνιση καπνού εντός της καμπίνας.

Υπήρξε κλήση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας η οποία στη συνέχεια ακυρώθηκε.

Οι έξι επιβάτες αποβιβάστηκαν από το αεροσκάφος με ασφάλεια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

