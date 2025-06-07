Λογαριασμός
Συναγερμός στο αεροδρόμιο «Μακεδονία»: Αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους- Καπνοί στην καμπίνα

Συναγερμός στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» μετά από αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους λόγω καπνών στην καμπίνα- Επέβαιναν 6 άτομα- Όλοι καλά στην υγεία τους

Συναγερμός στο αεροδρόμιο «Μακεδονία»: Αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους

Ιδιωτικό αεροπλάνο στο οποίο επέβαιναν έξι άτομα ειδοποίησε για άμεση προσγείωση στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» περί τις δύο το μεσημέρι του Σαββάτου μετά από εμφάνιση τεχνικού προβλήματος που είχε σαν αποτέλεσμα την εμφάνιση καπνού εντός της καμπίνας.

Υπήρξε κλήση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας η οποία στη συνέχεια ακυρώθηκε.

Οι έξι επιβάτες αποβιβάστηκαν από το αεροσκάφος με ασφάλεια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

αεροδρόμιο Μακεδονία Αεροσκάφος
