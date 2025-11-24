Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η τοποθέτηση της πρώτης μεταλλικής πεζογέφυρας στο τμήμα Γεωργιούπολη-Πετρές του ΒΟΑΚ, σύμφωνα με την διοίκηση του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης.

Η τοποθέτηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας στο τμήμα Γεωργιούπολη - Πετρές του Β.Ο.Α.Κ. και οι εργασίες ανάρτησης και εγκατάστασης της πεζογέφυρας πραγματοποιήθηκαν με ολιγόλεπτη διακοπή της κυκλοφορίας, σύμφωνα με τον εγκεκριμένο σχεδιασμό και την προβλεπόμενη εργοταξιακή σήμανση.

«Η τοποθέτηση της νέας πεζογέφυρας αποτελεί ακόμη ένα σημαντικό βήμα στις στοχευμένες παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας που υλοποιεί με πρωτοβουλία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών ο ΟΑΚ σε όλο το μήκος του ΒΟΑΚ. Παραμένουμε προσηλωμένοι στον σχεδιασμό έργων που αναβαθμίζουν το επίπεδο ασφάλειας και εξυπηρέτησης των πολιτών και επισκεπτών της Κρήτης, με συνέπεια, ταχύτητα και τεχνική επάρκεια», ανέφερε σε σχετική του δήλωση, ο διευθύνων σύμβουλος του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης, Άρης Παπαδογιάννης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

