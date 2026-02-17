Ποινική δίωξη για δύο πλημμελήματα στη μεθυσμένη τραγουδίστρια που παρέσυρε 5 ΙΧ στο Κολωνάκι

Της Έλενας Γαλάρη

Ποινική δίωξη για δύο πλημμελήματα ασκήθηκε σε βάρος της τραγουδίστριας, η οποία συνελήφθη ξημερώματα Τρίτης στην περιοχή του Κολωνακίου, καθώς οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ και προκάλεσε ζημιές σε πέντε οχήματα στο Κολωνάκι.

Η 36χρονη οδηγήθηκε στο Αυτόφωρο να δικαστεί με τις κατηγορίες της επικίνδυνης οδήγησης και της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 4:35, στη συμβολή των οδών Κλεομένους και Ξανθίππου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ΙΧ που οδηγούσε η 36χρονη προσέκρουσε αρχικά σε ένα σταθμευμένο όχημα, το οποίο παρασύρθηκε και χτύπησε διαδοχικά άλλα αυτοκίνητα, προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημιές.

Συνολικά 5 οχήματα υπέστησαν ζημιές από την καραμπόλα, δεν τραυματίστηκε κανείς, ενώ στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικοί της Τροχαίας.

Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, υποβλήθηκε σε αλκοτέστ, με τη δεύτερη μέτρηση να δείχνει 0,70 mg αλκοόλ ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα, ποσοστό που υπερβαίνει κατά πολύ το επιτρεπόμενο όριο.

Σε βάρος της 36χρονης σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

Το πρωί της Τρίτης, η τραγουδίστρια οδηγήθηκε στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, προκειμένου να δικαστεί στο αυτόφωρο.

