«Βιολάντα»: Άδειες και πιστοποιήσεις ανανεώνονταν χωρίς αυτοψίες

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Έγγραφα αποκαλύπτουν ελλιπείς ελέγχους, λίγους μήνες πριν τη φονική έκρηξη.

Το υπόγειο και οι δεξαμενές προπανίου δεν απεικονίζονταν σε άδειες και μελέτες πυρασφάλειας.

Οι επιτόπιες επιθεωρήσεις από περιφέρεια και Πυροσβεστική δεν εντόπισαν τις επικίνδυνες παραλείψεις.

Υπόγειες σωληνώσεις χωρίς μόνωση, ανιχνευτές ή σήμανση, στις εγκαταστάσεις

Σειρά εγγράφων που αποδεικνύουν τους ελλιπέστατους ελέγχους στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, αποκαλύπτει σήμερα ο ΣΚΑΪ.

Το ρεπορτάζ, «φέρνει στο φως» τις υπογεγραμμένες άδειες και πιστοποιήσεις που ανανεώνονταν χωρίς καν να γίνονται επιτόπιες αυτοψίες.

Ενδεικτικά το μοιραίο υπόγειο και οι δεξαμενές προπανίου έχουν απλώς εξαφανιστεί από τα χαρτιά, και μάλιστα λίγους μήνες πριν τη φονική έκρηξη, που κόστισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες.

Στα αποκαλυπτικά έγγραφα αποτυπώνεται πλήρως το «αλαλούμ» και οι παραλείψεις των αρμοδίων αρχών αφού η άδεια λειτουργίας της επιχείρησης ανανεώθηκε την πρώτη Νοεμβρίου του 2025, δηλαδή λιγότερο από τρεις μήνες πριν από την έκρηξη.

Συνημμένα στην τροποποίηση γνωστοποίησης βρίσκονται η οικοδομική άδεια και το πιστοποιητικό πυροπροστασίας.



Όπως αποκαλύπτει ο ΣΚΑΪ όμως, στην οικοδομική άδεια που έχει την υπογραφή Μηχανολόγου Μηχανικού και εκδόθηκε στις 9 Μαϊου του ίδιου έτους από την Πολεοδομία του Δήμου Τρικκαίων, δεν γίνεται καμία απολύτως αναφορά σε υπόγειο.

Αριθμός ορόφων: 0, αυτό αποτυπώνεται τόσο στα στοιχεία δόμησης όσο και στο τελευταίο διάγραμμα κάλυψης όπου το υπόγειο - όπως και σε όλες τις προηγούμενες τροποποιήσεις αδειών - είναι απλά αόρατο.

Οπως παρατηρεί η Ευρώπη Κοσμίδου, Πολιτικός Μηχανικός, με βάση τα έγγραφα που υπάρχουν διαθέσιμα, διαπιστώθηκε ότι παρ' ότι υπάρχει αναθεώρηση για προσθήκη κατ' επέκταση, στο διάγραμμα κάλυψης δεν εμφανίζεται το υπόγειο.

«Οι γνωστοποιήσεις τέτοιων βιομηχανιών μεταποιητικών μονάδων δεν είναι κάτι που το φτιάχνουμε και το κλείνουμε στο φάκελο», υπογραμμίζει μεταξύ άλλων μιλώντας για «μια δυναμική που γίνεται στο πεδίο».

Ελλιπείς όμως αποδεικνύονται και οι έλεγχοι στο πεδίο.

Υπάλληλοι της περιφέρειας βρέθηκε στο σημείο το 2013, το 2015 και το 2020. Στις δύο πρώτες περιπτώσεις, πραγματοποίησαν δια ζώσης επιθεωρήσεις μετά από αίτημα για κτηριακή επέκταση.

Ούτε αυτοί όμως κατάφεραν να δουν το «αόρατο» υπόγειο.

Αφού σύμφωνα με τη Διεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων «Κατόπιν επιθεώρησης που διενεργήθηκε με σκοπό την ορθότητα των δηλωθέντων στοιχείων των τεχνικών υπομνημάτων (...) δεν διαπιστώθηκαν παρεκκλίσεις από τα δηλωθέντα στοιχεία»

Σε κάθε περίπτωση ο πρώην περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Κωνσταντίνος Αγοραστός, επιμένει πως την ευθύνη έχει η πολεοδομία και ο μηχανικός που έχει υπογράψει τις άδειες.

«Η περιφέρεια δεν είχε καμία, καμία αρμοδιότητα», τονίζει χαρακτηριστικά.

Το 2020, βέβαια, σε νέο έλεγχο, η περιφέρεια Θεσσαλίας, σημειώνει σε έγγραφό της ότι οι δύο υπέργειες δεξαμενές του εργοστασίου δεν είχαν τοποθετηθεί σε σωστό σημείο.

Το ερώτημα, μετά από όλα αυτά, είναι πώς η επιχείρηση συνέχισε να λειτουργεί και να εκδίδει τροποποιητικές άδειες.

Ίσως, το πιο εξοργιστικό είναι, όπως αποκαλύπτει ο ΣΚΑΪ, ότι στην τελευταία μελέτη πυρασφάλειας τον Σεπτέμβριο του 2025 είχαν εξαφανιστεί και οι δύο μοιραίες υπέργειες δεξαμενές προπανίου - που υπήρχαν στην αμέσως προηγούμενη.

«Δεν μιλάμε όσο διαρκεί η προανάκριση»

Ο ΣΚΑΪ αναζήτησε απαντήσεις για το αδιανόητο «χάος» αρμοδίων κι υπηρεσιών που εμπλέκονται και για κάποιο λόγο δεν έκαναν αυτό που έπρεπε να κάνουν, δηλαδή ουσιαστικό έλεγχο.

Σε ερωτήσεις τόσο προς την Περιφέρεια όσο και προς το Δήμο, δεν υπήρξε καμία απάντηση καθώς, όπως τονίστηκε η προκαταρκτική εξέταση- την οποία και στηρίζουν- είναι σε εξέλιξη και επομένως, όποια στοιχεία και πληροφορίες χρειαστούν, θα δοθούν εκεί.

Tα επόμενα βήματα της έρευνας για τη φονική έκρηξη

Εντός των επομένων ημερών αναμένεται ειδικό κλιμάκιο από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Πυροσβεστικής, προκειμένου να σκαφτεί το σημείο όπου φαίνεται πως σημειώθηκε η διαρροή για να καθαριστεί το σημείο και να παρθούν φωτογραφίες των σωλήνων.

Εν συνεχεία και έχοντας εκ νέου τη δικογραφία της υπόθεσης θα προχωρήσουν σε νέο γύρο καταθέσεων από ανθρώπους που φαίνεται πως έχουν να δώσουν νέα στοιχεία στην έρευνα, έτσι ώστε να υπάρξει πόρισμα, ενδεχομένως μέσα στους επόμενους δύο μήνες.

Ο ρόλος της Πυροσβεστικής

Αίσθηση, την ίδια ώρα, προκαλεί το γεγονός πως η τελευταία αυτοψία της μελέτης πυρασφάλειας της επιχείρησης, από αρμόδιο κλιμάκιο του Πυροσβεστικού Σώματος, φέρεται να έχει γίνει το 2011, χωρίς όμως να έχει πιστοποιηθεί, προς το παρόν επισήμως.

Ο ηλεκτρολόγος-μηχανικός που υπέγραφε μαζί με τον πολιτικό μηχανικό, τη μελέτη πυρασφάλειας, η οποία κατατέθηκε τον Σεπτέμβριο του 2025, όταν τον ρώτησαν γιατί δεν αποτύπωνε στη μελέτη το υπόγειο και τις δύο υπέργειες δεξαμενές απάντησε πως έλαβε ενημέρωση ότι το υπόγειο δε χρησιμοποιείται.

«Υπήρχαν στο χώρο δύο υπέργειες δεξαμενές, τις οποίες δεν είχα αποτυπώσει στη μελέτη, γιατί μου τις είχαν δηλώσει ως ανενεργές», είπε χαρακτηριστικά.

Υπάρχουν παράλληλα σημαντικές παραλείψεις που διαπιστώνονται και ευθύνονται για το τραγικό αποτέλεσμα.

Αρχικά το θανατηφόρο «αόρατο-κρυφό» υπόγειο των 400 τετραγωνικών μέτρων, δεν έχει δηλωθεί ποτέ από την επιχείρηση, σε κανένα πολεοδομικό σχέδιο, σε καμία μελέτη πυρασφάλειας, από το 2007 μέχρι σήμερα, ενώ οι δύο υπέργειες δεξαμενές «μπαινόβγαιναν» στις σχετικές μελέτες, όπως διαπιστώνουν τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, στο πλαίσιο της διευρυμένης εισαγγελικής έρευνας.

Τα 8,5 μέτρα υπόγειων σωληνώσεων δεν διέθεταν την απαραίτητη μόνωση ασφαλείας σύμφωνα με τις απαιτούμενες προδιαγραφές ενώ διαπιστώθηκε κακή σύνδεση επιμήκυνσης.

Ακόμη, δεν υπήρχε υπόγειος ανιχνευτής εντοπισμού διαρροής και ειδοποίησης στις σωληνώσεις αφού πάνω από τη διαδρομή του σωλήνα πρέπει να υπάρχει ειδική σήμανση αποφυγής κίνησης για την αποτροπή καθίζησης ή μελλοντικών εκσκαφών, αλλά σε αυτή την περίπτωση, το καλοκαίρι του 2025 κατασκευάστηκε δρόμος από άσφαλτο πάνω από τις σωλήνες.

Επιπλέον, διαπιστώνεται ανύπαρκτος έλεγχος στις υπόγειες σωληνώσεις παρότι επισημαίνεται στη νομοθεσία ότι η παράλειψή τους μπορεί να οδηγήσει σε πολύμηνες διαρροές και κίνδυνο έκρηξης.

Τέλος, δεν έχει εντοπιστεί κανένας ανιχνευτής διαρροής στο «ανύπαρκτο» υπόγειο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.