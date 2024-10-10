Ελευσίνα: Συνελήφθη να κάνει πλιάτσικο στις σιδηροδρομικές γραμμές

Συνελήφθη, στο πλαίσιο του αυτοφώρου, το μεσημέρι της Τετάρτης από αστυνομικούς της Ομάδα ΔΙΑΣ, στην περιοχή της Ελευσίνας, 43χρονος κατηγορούμενος για διακεκριμένη κλοπή και Πλαστογραφία.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 43χρονο να αφαιρεί μεταλλικά αντικείμενα από σιδηροδρομικές γραμμές στην περιοχή της Ελευσίνας και οδηγήθηκε στο Τμήμα Ασφαλείας Ελευσίνας, που επελήφθη προανακριτικά.

Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν βαριοπούλα και σφυρί, που χρησιμοποίησε για την αφαίρεση των μεταλλικών αντικειμένων της σιδηροδρομικής γραμμής.

Τα μεταλλικά αντικείμενα που απέσπασε από τις γραμμές, κατασχέθηκαν και αποδόθηκαν σε αρμόδιο υπάλληλο του Οργανισμού Συγκοινωνιών

Επιπλέον, το όχημα με το οποίο κινούταν ο 43χρονος έφερε πλαστές πινακίδες και όπως διαπιστώθηκε είχε αφαιρεθεί από την περιοχή του Δημοτικού Θεάτρου τον περασμένο Μάιο.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: skai.gr

