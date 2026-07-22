Βίντεο: H στιγμή που ξεσπά η φωτιά στον Εύοσμο μετά από βραχυκύκλωμα σε καλώδια

Βίντεο καταγράφει τη στιγμή που ξέσπασε η φωτιά στον Εύοσμο από βραχυκύκλωμα σε καλώδια, τα ξημερώματα της Τετάρτης 22 Ιουλίου 2026.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 06:00 το πρωί, στην περιοχή του Ευόσμου, άνωθεν του περιφερειακού, στην προέκταση της οδού Μεάνδρου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ξαφνική ξηρική καταιγίδα με ισχυρούς ανέμους έπληξε τη Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα να κοπεί κεντρική καλωδίωση της ΔΕΔΔΗΕ.

Η υψηλή τάση προκάλεσε συνεχείς εκρήξεις σε καλώδια και μετασχηματιστή, ενώ οι σπινθήρες, σε συνδυασμό με τους ισχυρούς ανέμους, δημιούργησαν αμέσως μέτωπο φωτιάς που εξαπλώθηκε επικίνδυνα.

Όπως ακούγεται στο βίντεο, κάτοικος της περιοχής ειδοποίησε αμέσως την Πυροσβεστική. Δύο οχήματα έφτασαν στο σημείο μέσα σε λίγα λεπτά και έθεσαν τη φωτιά υπό έλεγχο, αποτρέποντας τα χειρότερα για τα γειτονικά σπίτια, τις πολυκατοικίες, τα εργοστάσια και τις επιχειρήσεις της περιοχής.

Πηγή: skai.gr

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