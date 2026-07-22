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Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στην Κεφαλονιά

Στις 16:07 εκδόθηκε μήνυμα απο το 112, για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς -  Κινητοποιήθηκαν και 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο

UPDATE: 17:23
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Πυροσβεστική αεροσκάφος

Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που εκδηλώθηκε σήμερα το μεσημέρι (22 Ιουλίου 2026) σε χαμηλή βλάστηση στα Καλλιγάτα της Κεφαλονιάς.

Κοντά στην περιοχή που ξέσπασε η πυρκαγιά υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες. Στις 16:07 εκδόθηκε μήνυμα απο το 112, για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 15:45 και κινητοποίησε άμεσα επίγειες δυνάμεις. 

Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 16 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 16ης ΕΜΟΔΕ και 4 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Παράλληλα, συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος παρέχουν υδροφόρες του δήμου Αργοστολίου.

Η περιοχή σήμερα βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιας (κατηγορία 3)

Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό  Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κέρκυρας προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Φωτιά Κεφαλονιά
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