Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στην Κεφαλονιά

Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που εκδηλώθηκε σήμερα το μεσημέρι (22 Ιουλίου 2026) σε χαμηλή βλάστηση στα Καλλιγάτα της Κεφαλονιάς.

Κοντά στην περιοχή που ξέσπασε η πυρκαγιά υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες. Στις 16:07 εκδόθηκε μήνυμα απο το 112, για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 15:45 και κινητοποίησε άμεσα επίγειες δυνάμεις.

Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 16 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 16ης ΕΜΟΔΕ και 4 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Παράλληλα, συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος παρέχουν υδροφόρες του δήμου Αργοστολίου.



Η περιοχή σήμερα βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιας (κατηγορία 3)

Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κέρκυρας προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.

Πηγή: skai.gr

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