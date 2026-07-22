Αποφασίστηκε η μη έκδοση στην Αυστραλία του Τζέιμς Δαλαμάγκα

Η μη έκδοση στην Αυστραλία του Ελληνοαυστραλού Τζέιμς Δαλαμάγκα αποφασίστηκε σήμερα από το Συμβούλιο Εφετών της Πάτρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ, ο δικηγόρος του πριν λίγες μέρες ζήτησε την αποφυλάκιση του 56χρονου και το Συμβούλιο Εφετών της Πάτρας την έκανε δεκτή, με δεδομένο ότι το αδίκημα για το ελληνικό δίκαιο έχει παραγραφεί.

Υπενθυμίζεται ότι ο 56χρονος Ελληνοαυστραλός είχε χαρακτηριστεί επί σειρά ετών ως ένας από τους πλέον καταζητούμενους της Αυστραλίας για τη φερόμενη εμπλοκή του στη δολοφονία του ομογενή Γιώργου Γιαννόπουλου, η οποία είχε σημειωθεί το 1999 στο Σίδνεϊ.

Το φονικό σημειώθηκε σε καζίνο του Σίδνεϋ πριν 27 χρόνια, μετά από το οποίο ο κατηγορούμενος κατάφερε να φύγει από τη χώρα και να εγκατασταθεί στο Αίγιο, μέχρι την πρόσφατη σύλληψή του.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.