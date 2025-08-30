Τις βραδινές ώρες χθες, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Ρόδου από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.) του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για την ύπαρξη ενός σκάφους με αλλοδαπούς επιβαίνοντες, σε δυσχερή θέση στη θαλάσσια περιοχή 10 ν.μ. νοτιανατολικά της Ρόδου.

Στο σημείο έσπευσαν ένα Πλοίο Ανοικτής Θαλάσσης Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΠΑΘ) και ένα πλοίο εμπορευματοκιβωτίων σημαίας Λιβερίας, τα οποία εντόπισαν ένα ιστιοφόρο (Ι/Φ) σκάφος.

Το ΠΑΘ με τη συνδρομή της βοηθητικής του λέμβου, περισυνέλεξε τους εκατόν τέσσερις (104) αλλοδαπούς επιβαίνοντες του (58 άνδρες, 17 γυναίκες και 29 ανήλικοι), μεταφέροντας τους με ασφάλεια στο λιμάνι της Ρόδου.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ρόδου που διενεργεί την προανάκριση συνελήφθη ένας 55χρονος αλλοδαπός (υπήκοος Τουρκίας) εκ των αλλοδαπών, για παράβαση του άρθρου 25 του Ν. 5038/2023 “Κώδικας μετανάστευσης”, καθώς αναγνωρίστηκε από τους υπόλοιπους ως ο διακινητής που τους μετέφερε.

Κατά δήλωσή τους, οι αλλοδαποί είχαν εκκινήσει από το Φετιγιέ Τουρκίας καταβάλλοντας για τη μεταφορά τους στην Ιταλία το χρηματικό ποσό των 8.000 ευρώ έκαστος.

Πηγή: skai.gr

