Κύκλωμα φοροδιαφυγής: Ποινική δίωξη για τους 205 «αχυράνθρωπους»

Ποινική δίωξη ασκήθηκε στο σύνολο των ανθρώπων που λειτουργούσαν ως «αχυράνθρωποι» και είχαν ως σκοπό να ευνοούν τη νομιμοποίηση εσόδων συγκεκριμένων επιχειρηματιών. Στα 205 άτομα - στην πλειοψηφία τους αλλοδαποί - απαγγέλθηκαν κατηγορίες για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, πλαστογραφία, απάτη από κοινού και κατ' εξακολούθηση και ξέπλυμα μαύρου χρήματος κατ' εξακολούθηση και κατ' επάγγελμα.

Ολα τα αδικήματα είναι σε βαθμό κακουργήματος.

Οι επικεφαλής του κυκλώματος είναι 10 Έλληνες και ένας αλλοδαπός, οι οποίοι και συνελήφθησαν από τους ελεγκτές της ΑΑΔΕ, μετά από συντονισμένη επιχείρηση στα σπίτια τους.

Πηγή: skai.gr

