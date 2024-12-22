Θεσσαλονίκη: Κοινή επιστολή δημάρχων για την ακτοπλοϊκή σύνδεση με Σποράδες

Αίτημα προς τον υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Χρήστο Στυλιανίδη απέστειλαν την Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου, οι Δήμαρχοι Θεσσαλονίκης, Σκιάθου, Σκόπελο και Αλοννήσου, με θέμα την ένταξη της ακτοπλοϊκής σύνδεσης της Θεσσαλονίκης με τις Βόρειες Σποράδες ως επιδοτούμενη άγονη γραμμή.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του thestival.gr, είχε προηγηθεί αντίστοιχο αίτημα τον περασμένο Ιούλιο, για να συµπεριληφθεί η επιδότηση της σύνδεσης στο πρόγραµµα τωνετήσιων επιδοτούµενων γραµµών, για να γίνεται έγκαιρα η έναρξη της ακτοπλοϊκήςσύνδεσης.

Οι Δήμαρχοι τόνισαν πως η εκ νέου έγκριση θα συμβάλλει σημαντικά στην ενίσχυση της τουριστικής κίνησης και στην τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας των περιοχών, δεδομένων των πολλαπλασιαστικών οφελών που προέκυψαν από τη δρομολόγηση της συγκεκριμένης γραμμής από το 2021.

Λαμβάνοντας υπόψη πως το υπουργείο Ναυτιλίας ανταποκρίνεται στο αίτημα των Δήμων τα τελευταία χρόνια, αφού μόνο με την επιδότηση καθίσταται βιώσιμη η δρομολόγηση ταχύπλοου πλοίου, φαίνεται πως θα υπάρξει θετική εξέλιξη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.