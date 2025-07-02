Βαρύ ήταν το πρόστιμο που επιβλήθηκε στον 21χρονο αναβάτη μηχανής που κινήθηκε κατά των στελεχών της Τροχαίας κατά τη διάρκεια μπλόκου στην παραλιακή.

Όπως φάνηκε και στο βίντεο ντοκουμέντο, ο 21χρονος λίγο έλειψε να πατήσει κυριολεκτικά αστυνομικό, θέλοντας να διαφύγει από τον έλεγχο επειδή δεν φορούσε κράνος. Μολονότι ο δράστης ζήτησε συγγνώμη, καλείται να πληρώσει το ποσό των 3.250 ευρώ, ενώ του αφαιρέθηκαν και το δίπλωμα οδήγησης και η άδεια κυκλοφορίας.

Υπενθυμίζεται ότι τα περιπολικά της Τροχαίας είχαν αποκλείσει μεγάλο μέρος του δρόμου, προχωρώντας σε ελέγχους και σταματώντας οδηγούς μηχανών που δεν φορούσαν κράνος.

Σε βίντεο ντοκουμέντο που κυκλοφορεί στα social media, φαίνονται 3 μοτοσικλέτες, μετά από σήμα των αστυνομικών έχουν σταματήσει, ενώ μία εξ αυτών επιταχύνει και διαφεύγει.

Ένας ακόμη οδηγός μοτοσικλέτας επιχείρησε να διαφύγει, ωστόσο αστυνομικός της τροχαίας βγήκε μπροστά, σταμάτησε τον αναβάτη και τον έβγαλε στην άκρη του δρόμου.

Πηγή: skai.gr

