Τρισάγιο στο Φανάρι από τον Βαρθολομαίο για τα Τέμπη

Τρισάγιο υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των 57 συνανθρώπων μας που έχασαν τη ζωή τους στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών τέλεσε στον πατριαρχικό ναό του Αγίου Γεωργίου ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, με αφορμή τη σημερινή δεύτερη επέτειο από την τραγωδία.

Αμέσως μετά ο Οικουμενικός Πατριάρχης εξέφρασε τη βαθιά συμπάθεια και συμπαράσταση της Μητρός Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας προς τους συγγενείς των θυμάτων του τραγικού δυστυχήματος.

Όπως είπε, η Μήτηρ Εκκλησία «συμμερίζεται τον πόνο ολοκλήρου του ελληνικού λαού γιατί αυτό το βαρύτατο πένθος δεν αφορά μόνον στις οικογένειες των θυμάτων αλλά σε όλον τον Ελληνισμό».

Κατά την τέλεση του τρισαγίου παρόντες συμπροσευχόμενοι ήταν ιεράρχες, μέλη της Πατριαρχικής Αυλής, κληρικοί, εργαζόμενοι στο Πατριαρχείο και προσκυνητές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

