Σε 30 προσαγωγές προχώρησε, μέχρι στιγμής, η Αστυνομία για τα επεισόδια που σημειώθηκαν μετά τη λήξη της πορείας για τη συμπλήρωση δύο χρόνων από την επέτειο των Τεμπών, ενώ ένας αστυνομικός τραυματίστηκε ελαφρά

Νωρίτερα, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης υπήρχαν μέτωπα μικρής έντασης, στην Εγνατία στο ύψους του ΑΠΘ, στην Καμάρα και την πλατεία Ναυαρίνου. Οι αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονταν στα σημεία έκαναν χρήση, σε περιορισμένη έκταση, κρότου-λάμψης και δακρυγόνων για να εκτονώσουν την κατάσταση.

Η κυκλοφορία των δρόμων δεν έχει αποκατασταθεί πλήρως. Tα δρομολόγια του Μετρό διεξάγονται κανονικά, αλλά ο σταθμός «Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός» είναι κλειστός για το επιβατικό κοινό και οι συρμοί δεν σταματούν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

