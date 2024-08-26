Κωνσταντινούπολη: 4 συλλήψεις για βεβήλωση ελληνικού κοιμητηρίου

Τέσσερα άτομα συνελήφθησαν για παράνομη ανασκαφή στο κοιμητήριο του Αγίου Ελευθερίου της ελληνικής μειονότητας στην περιοχή Ταταύλα της Κωνσταντινούπολης.

Το πρωί της περασμένης Παρασκευής, 23 Αυγούστου, οι υπεύθυνοι του νεκροταφείου παρατήρησαν ότι άγνωστα άτομα, τα οποία πιθανώς εισήλθαν στον περιφραγμένο χώρο του κοιμητηρίου πηδώντας από τον μαντρότοιχο, είχαν σκάψει το χώμα.

Δεν εντοπίστηκαν καταστροφές σε τάφους, ούτε στον ναό.

Στον χώρο υπάρχουν ως φύλακες σκύλοι και από την κατάσταση που τους βρήκαν οι υπεύθυνοι εκτιμάται ότι τα άτομα που εισήλθαν τους έδωσαν κάποια ναρκωτική ή υπνωτική ουσία για να μην αντιδράσουν στην παρουσία τους.

Το Τμήμα Δημόσιας Τάξης της Ασφαλείας της Κωνσταντινούπολης αναφέρει σε ανακοίνωσή του ότι η παράνομη ανασκαφή έγινε περίπου στις 4:50 το πρωί, στις 23 Αυγούστου, και διαπιστώθηκε ότι σκάφτηκε λάκκος 6 μέτρων.

Η Αστυνομία εντόπισε τα ίχνη των υπόπτων στο προάστιο Κιουτσούκ Τσεκμετζέ στα δυτικά της Κωνσταντινούπολης, από όπου έφτασαν στα Ταταύλα χρησιμοποιώντας δύο αυτοκίνητα.

Στην κατοχή των υπόπτων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 48 σελίδες εγγράφων σχετικά με τοποθεσίες και οδηγίες για τον εντοπισμό κρυμμένων θησαυρών, ένας ανιχνευτής μετάλλων, έξι κομμάτια εκρηκτικών που χρησιμοποιούνται για τη θραύση βράχων, ένα σκαρίφημα και ένα αεροβόλο όπλο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

