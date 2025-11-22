Τρίκαλα: Παραμένουν αποκλεισμένα χωριά στην περιοχή του Ασπροποτάμου λόγω της κακοκαιρίας

Σοβαρά προβλήματα στην προσβασιμότητα προκάλεσε η έντονη κακοκαιρία που έπληξε τα ορεινά τμήματα του Δήμου Μετεώρων, με τις μεγαλύτερες δυσκολίες να καταγράφονται στους οικισμούς της περιοχής του Ασπροποτάμου.

Ο Δήμος Μετεώρων, σε συνεργασία με τους προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων και την Περιφέρεια Θεσσαλίας, αντέδρασε άμεσα. Μηχανήματα έργου επιχειρούν για την αντιμετώπιση των συνεπειών των ακραίων καιρικών φαινομένων και την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

Ο δημοτικός μηχανισμός παρέμεινε σε πλήρη επιφυλακή καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, παρακολουθώντας την εξέλιξη της κακοκαιρίας και επεμβαίνοντας όπου ήταν απαραίτητο.

Σύμφωνα με ενημέρωση του δημάρχου Μετεώρων Λευτέρη Αβραμόπουλου προς την αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Τρικάλων Χρύσα Ντιντή, σήμερα Σάββατο δόθηκε πρόσβαση από τη γέφυρα «ΤΣΙΤΟΣ» προς την Καστανιά, επιτρέποντας τη διέλευση προς την περιοχή.

Παρά τη βελτίωση αυτή, ορισμένα χωριά του Ασπροποτάμου παραμένουν αποκλεισμένα. Οι προσπάθειες συνεχίζονται αδιάκοπα, με προτεραιότητα την προστασία της ανθρώπινης ζωής, την ασφάλεια των δημοτών και τη διαφύλαξη των περιουσιών τους, όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση της δημοτικής αρχής.

Με νεότερη απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων αίρονται-τροποποιούνται προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τμήματα του οδικού δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, ενώ διατηρείται η προσωρινή απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων στα ακόλουθα σημεία ως εξής:

Επ.Ο. Καλαμπάκας - Κρύας Βρύσης από το 2ο χλμ αυτής (διασταύρωση για Δ.Δ. Αμπελίων - ύψος γέφυρας «ΔΙΑΒΑΣ») έως τη διασταύρωσή της με το 22ο χλμ Ε.Ο. Τρικάλων-Ιωαννίνων.

Επ. Οδικό δίκτυο της Τ.Κ Παλαιοχωρίου, από την διασταύρωση του με το 28ο χλμ. της Επ.Ο. Καλαμπάκας-Χρυσομηλιάς, έως την Τ.Κ. Παλαιοχωρίου.

Επ.Ο. Καλαμπάκας-Ασπροποτάμου από το 35ο χλμ έως το 55ο χλμ αυτής.

Επ.Ο. Καλαμπάκας-Καστανιάς από το 20ο χλμ (ύψος γέφυρας «ΤΣΙΤΟΣ») για οχήματα άνω των 5t.

Πεζογέφυρες «Αγίου Κων/νου», «Πελέκη» ή «Αγίου Στεφάνου» και «Κουτσομηλίων» πόλεως Τρικάλων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

