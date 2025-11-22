Εξιχνιάσθηκε υπόθεση απάτης σε βάρος 48χρονης που διαπράχθηκε στις αρχές του περασμένου Αυγούστου στην Κοζάνη.

Η 48χρονη γυναίκα κατήγγειλε στις 4 Αυγούστου ότι άγνωστος άνδρας επικοινώνησε τηλεφωνικά μαζί της και προσποιούμενος τον λογιστή της, παρουσιάζοντάς της ψευδή γεγονότα την έπεισε να εκδώσει 10 προπληρωμένες κάρτες «paysafe», συνολικής αξίας 1.000 ευρώ και στη συνέχεια του έδωσε τους κωδικούς αυτών, με αποτέλεσμα να της αποσπάσει παρανόμως το χρηματικό ποσό.

Μετά από έρευνα ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία 27χρονου ημεδαπού, ο οποίος είναι κάτοχος του λογαριασμού, στον οποίο πιστώθηκε το χρηματικό ποσό, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε ποινική δικογραφία για απάτη.

Προανάκριση για την υπόθεση διενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κοζάνης, ενώ η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του θα υποβληθεί στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κοζάνης.

