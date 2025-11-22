Πλημμύρες και σοβαρά προβλήματα σε Δυτική Ελλάδα, Ήπειρο και Ιόνιο από την κακοκαιρία

Εκτεταμένα και σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η επέλαση της κακοκαιρίας από τη δυτική Ελλάδα, καθώς από τις συνεχείς και έντονες βροχοπτώσεις δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, πλημμύρισαν ολόκληρες εκτάσεις, σπίτια και καταστήματα, ενώ προκλήθηκαν κατολισθήσεις και ζημιές σε πολλά σημεία του οδικού δικτύου αποκλείοντας χωριά.

Σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Ηπείρου Αλέξανδρο Καχριμάνη που μίλησε στον ΣΚΑΪ από τις έντονες βροχοπτώσεις είναι δύσκολη η κατάσταση στα βόρεια και κεντρικά Τζουμέρκα, ενώ μεγάλα είναι τα προβλήματα στην περιοχή της Θεσπρωτίας, στη Σαγιάδα, στα παράλια αλλά και στην Παραμυθιά.

Ανέφερε ότι στην περιοχές που κάηκαν το καλοκαίρι κατέβαιναν ποτάμια από τα βουνά...

Ο δήμαρχος Τζουμέρκων Χρήστος Χασιάκος τόνισε στον ΣΚΑΪ πως μεγάλα χωριά στο Δήμο Βορείων Τζουμέρκων είναι χωρίς νερό και ρεύμα ενώ λόγω των έντονων βροχοπτώσεων καταγράφονται κατολισθήσεις, υπερχειλίσεις ρεμάτων και ποταμών και κομμένοι δρόμοι.

Πρόσθεσε ότι είναι δύσκολη η πρόσβαση προς Γιάννενα και Άρτα αλλά ακόμα και από το ένα χωριό στο άλλο.

Στον Δήμο Μετεώρων έχει απαγορευτεί η κυκλοφορία στο οδικό δίκτυο στην περιοχή του Ασπροποτάμου.

Ο δήμαρχος Μετεώρων Λευτέρης Αβραμόπουλος που μίλησε επίσης στον ΣΚΑΪ ανέφερε ότι τα προβλήματα εντοπίζονται στα ορεινά χωριά.

Πρόσθεσε ότι σήμερα θα γίνει προσπάθεια να δοθεί πρόσβαση στα χωριά με προσωρινή γέφυρα bailey.

Στην Άρτα ,σύμφωνα με τον αντιπεριφερειάρχη Βασίλη Ψαθά, έχουν καταστραφεί υποδομές σε όλο το ορεινό δίκτυο, ενώ συνεχίζονται οι απεγκλωβισμοί οικογενειών από τα σπίτια τους.

Στους Μελισσουργούς Άρτας, εγκλωβισμένοι σε ξενοδοχείο χωρίς νερό και ρεύμα είναι οι ιδιοκτήτες, το προσωπικό και 2 επισκέπτες.

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, κηρύχθηκαν οι Δήμοι Ζαγορίου, Φιλιατών και Ζηρού.

Παρά πολλά προβλήματα προκάλεσε και στη Βόνιτσα το κύμα κακοκαιρίας που έπληξε την περιοχή το απόγευμα της Παρασκευής.

Δεκάδες σπίτια και καταστήματα πλημμύρισαν και για ακόμη μια φορά οι δρόμοι της πόλης πλημμύρισαν και θύμιζαν χείμαρρους, σημειώνει η ιστοσελίδα akarnanikanea.gr.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης έσπασε το ανάχωμα στην περιοχή του Αγίου Νεκταρίου με αποτέλεσμα οι δρόμοι της πόλης να πλημμυρίσουν.

Μάλιστα μαθητές από φροντιστήριο της πόλης χρειάστηκαν τη βοήθεια της πυροσβεστικής για να επιστρέψουν σπίτια τους.

Εικόνες καταστροφής και στη Θεσπρωτία, όπου πλημμύρισε ο ποταμός Καλαμάς βυθίζοντας στη λάσπη τις παραποτάμιες καλλιέργειες.

Σοβαρές ζημιές προκάλεσε η ισχυρή βροχόπτωση τα προηγούμενα 24ωρα και στη βόρεια Κέρκυρα, που κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ενώ αναβλήθηκαν οι αθλητικές διοργανώσεις του Σαββατοκύριακου. Κλειστά θα παραμείνουν τη Δευτέρα τα σχολεία, στο νησί.



Πηγή: skai.gr

