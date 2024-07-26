Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση στη Ρόδο που διακινούσε παράνομους μετανάστες από την Τουρκία στην Ελλάδα. Στη σύλληψη των μελών της και την εξάρθρωση της οργάνωσης προέβησαν τα στελέχη του Γραφείου Ασφαλείας της Λιμενικής Αρχής Ρόδου και του Κλιμακίου των Ειδικών Αποστολών Ρόδου, με τη συνδρομή στελεχών της Διεύθυνσης Ασφαλείας και Προστασίας Θαλασσίων Συνόρων (ΔΑΠΘΑΣ), και της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.) έπειτα από ευρεία αστυνομική επιχείρηση στη Ρόδο. Τα μέλη της εγκληματικής αυτής οργάνωσης φρόντιζαν παράλληλα και για τη διαμονή στη Ρόδο των παράνομων μεταναστών ενώ διευκόλυναν και την προώθησή τους στην ενδοχώρα.

Συνολικά συνελήφθησαν δέκα αλλοδαποί ως μέλη της εγκληματικής οργάνωσης (πέντε υπήκοοι Συρίας 16, 20, 25, 27 και 44 ετών, δύο υπήκοοι Τουρκίας 22 και 29 ετών, ένας υπήκοος Παλαιστίνης 35 ετών, ένας υπήκοος Μολδαβίας 32 ετών, ένας υπήκοος Συρίας 47ετών) και ένας 53χρονος ημεδαπός.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της αξιοποίησης πληροφοριών και συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης, στις 24 Ιουλίου εντοπίστηκε από περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής ένα ύποπτο θαλαμηγό σκάφος να αποβιβάζει ικανό αριθμό αλλοδαπών στην ακτή Κεραμένη του Μονόλιθου της Ρόδου και στη συνέχεια να κινείται προς τα απέναντι τουρκικά παράλια. Με τη χρήση φωτεινών και ηχητικών σημάτων το ΠΛΣ ακινητοποίησε το Θ/Γ σκάφος, στο οποίο επέβαιναν ο 22χρονος χειριστής και ο 29χρονος βοηθός του (και οι δυο υπήκοοι Τουρκίας). Παράλληλα εντοπίστηκαν στην ευρύτερη χερσαία περιοχή του Μονόλιθου συνολικά έντεκα αλλοδαποί, οι οποίοι οδηγήθηκαν στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Ρόδου. Στο πλαίσιο της προανάκρισης αναγνωρίστηκαν ο 22χρονος και ο 29χρονος ως κυβερνήτης και βοηθός του Θ/Γ σκάφους και συνελήφθησαν ως διακινητές των αλλοδαπών από τα απέναντι της Ρόδου τουρκικά παράλια, ενώ το Θ/Γ σκάφος κατασχέθηκε ως μέσο μεταφοράς.

Στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης από ξηράς, στο σημείο αποβίβασης των αλλοδαπών εντοπίστηκαν δύο Ι.Χ.Ε. οχήματα. Με το ένα όχημα, ένας διακινητής μετέφερε και φυγάδευσε τέσσερις μετανάστες από το σημείο αποβίβασης τους στην περιοχή του αεροδρομίου της Ρόδου. Κατόπιν έκρυψε το όχημα μέσα σε περίφρακτο χώρο πολυτελούς κατοικίας στην περιοχή της Κρεμαστής. Ο ίδιος διακινητής μαζί με άλλους τρεις αλλοδαπούς με το άλλο όχημα εντοπίστηκε στη πόλη της Ρόδου, όπου όλοι τους συνελήφθησαν. Νωρίτερα οι εν λόγω διακινητές είχαν μεταβεί σε διάφορα σημεία στην πόλη της Ρόδου για επιτήρηση των περιπολικών σκαφών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ και των κινήσεών τους. Μάλιστα όχι μόνο επόπτευαν τα σημεία στα οποία αποβιβάσθηκαν οι παράνομοι μετανάστες από το Θ/Γ σκάφος αλλά και τη χερσαία διαδρομή από την οποία στη συνέχεια μεταφέρονταν.

Διενεργήθηκαν νόμιμες κατ' οίκον έρευνες, με την παρουσία δικαστικού λειτουργού σε τρεις οικίες, οι δύο εκ των οποίων ήταν οικίες απόκρυψης (safehouses) και η τρίτη ήταν η προαναφερθείσα πολυτελής κατοικία, όπου διέμεναν και μέλη της οργάνωσης. Κατά τις κατ' οίκον έρευνες βρέθηκαν συνολικά τριάντα ένας αλλοδαποί χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα, ενώ συνελήφθησαν επιπλέον πέντε αλλοδαποί. Επίσης πραγματοποιήθηκε νόμιμη κατ' οίκον έρευνα και στον επαγγελματικό χώρο του ημεδαπού συλληφθέντα.

Συνολικά, κατά τις διενεργούμενες έρευνες εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν ένα Θ/Γ σκάφος, τρία Ι.Χ.Ε. οχήματα, είκοσι συσκευές κινητής τηλεφωνίας, ένας σκληρός εξωτερικός δίσκος, μία συσκευή αποθήκευσης αρχείων (usb stick), ένας φορητός υπολογιστής (laptop),το χρηματικό ποσό των επτά χιλιάδων ευρώ, τριάντα τέσσερις ταυτότητες άλλων χωρών, έντεκα ελληνικές κάρτες ασύλου αμφιβόλου γνησιότητας, μία άδεια διαμονής Ισπανίας αμφιβόλου γνησιότητας, ένα δίπλωμα οδήγησης Γαλλίας και δεκαέξι διαβατήρια διαφόρων χωρών αμφιβόλου γνησιότητας.

Το υπόψη οργανωμένο κύκλωμα δρούσε με διακριτούς ρόλους σύμφωνα με τους οποίους, το ηγετικό στέλεχος φέρεται να είχε τον συντονισμό και τις επικοινωνίες με τους διακινητές από την Τουρκία για το πότε και σε ποιο σημείο της Ρόδου θα αφιχθεί σκάφος με παράνομους μετανάστες. Τα υπόλοιπα μέλη του κυκλώματος αναλάμβαναν την παραλαβή τους από την εκάστοτε παραλία του νησιού, έπειτα τους απέκρυπταν από τις ελληνικές αρχές μεταφέροντάς τους σε safe houses και φρόντιζαν για την προμήθειά τους με πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα προκειμένου στη συνέχεια να προωθηθούν στην ενδοχώρα. Το κέρδος της εγκληματικής οργάνωσης από την παράνομη μεταφορά των μεταναστών από την Τουρκία στη Ρόδο ανερχόταν στα 6.000 ευρώ κατά κεφαλή.

Η Διεύθυνση Ασφαλείας και Προστασίας Θαλασσίων Συνόρων (ΔΑΠΘΑΣ) αναλύει και επεξεργάζεται σε βάθος τα στοιχεία που έχουν προκύψει και διερευνά την ενδεχόμενη επέκταση της δράσης των μελών της εγκληματικής οργάνωσης και σε άλλα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, όπως επίσης και την συνεργασία τους με άλλα μέλη οργανωμένων κυκλωμάτων, τόσο στη χώρα μας όσο και στο εξωτερικό, με ίδιες ή παρόμοιες εγκληματικές δραστηριότητες.

Πηγή: skai.gr

