Τρίκαλα: Αποσωληνώθηκε ο 19χρονος φοιτητής που προσβλήθηκε από μηνιγγίτιδα

Θετικές είναι οι εξελίξεις για τον 19χρονο φοιτητή του ΑΠΘ που προσβλήθηκε από μικροβιακή μηνιγγίτιδα και νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο των Τρικάλων, όπου είχε πάει για να περάσει τις διακοπές του Πάσχα με την οικογένειά του.

Ο 19χρονος, που μετέβη τα ξημερώματα της Δευτέρας στο νοσοκομείο με έντονο πονοκέφαλο και πυρετό και μετά τη διάγνωσή του με μηνιγγίτιδα νοσηλευόταν διασωληνωμένος σε καταστολή στη ΜΕΘ, αποσωληνώθηκε και έχει επικοινωνία με το περιβάλλον.

Την είδηση γνωστοποίησε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, ο οποίος σημείωσε πως ότι ο νεαρός θα χρειαστεί νευρολογική εκτίμηση «αλλά φαίνεται να κερδίζει τη μάχη για τη ζωή».

Πηγή: skai.gr

