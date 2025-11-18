Τρία καραβάνια με μετανάστες νότια της Κρήτης

Νέα «καραβάνια» με μετανάστες εντοπίστηκαν τις τελευταίες ώρες νότια της Κρήτης κινητοποιώντας τις αρχές.

Αρχικά, εντοπίστηκαν δύο σκάφη στα οποία επέβαιναν 60 και 35 μετανάστες αντίστοιχα, βόρεια της νήσου Χρυσής στην Ιεράπετρα.

Στο σημείο έχει σπεύσει σκάφος του λιμενικού από Ιεράπετρα ενώ την επιχείρηση συντονίζει το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ). Οι μετανάστες θα μεταφερθούν στο λιμάνι της Ιεράπετρας.

Λίγο αργότερα 30 περίπου άτομα εντοπίστηκαν στους Καλούς Λιμένες.

Στο σημείο βρίσκονται οι αρχές για την καταμέτρηση και ταυτοποίησή τους και στη συνέχεια θα μεταφερθούν στο Ηράκλειο, σύμφωνα με το cretapost.

Πηγή: skai.gr

