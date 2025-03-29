«Τρελό» ΑΤΜ μοίραζε 50ευρα στο κέντρο του Πύργου

Μια εμπλοκή σε ΑΤΜ τραπέζης στην κεντρική πλατεία Πύργου ήταν η αιτία που το μηχάνημα έβγαλε δεκάδες χαρτονομίσματα των 50 ευρώ.

Το γεγονός έγινε αντιληπτό από τον διερχόμενο από το σημείο Θεόδωρο Παναγιωτακόπουλο, φυσικοθεραπευτή στη Νοσηλευτική Μονάδα Πύργου, που βρέθηκε τυχαία εκείνη τη στιγμή εκεί.

Όπως εξηγεί ο ίδιος στην εφημερίδα «Πατρίς», φτάνοντας στο ΑΤΜ αντιλήφθηκε την εμπλοκή του μηχανήματος και με μια δεύτερη ματιά διαπίστωσε ότι υπήρχαν πολλά χρήματα επάνω.

«Πολλά από αυτά είχαν βγει δεσμίδες και κάποια τσαλακωμένα τα οποία ευτυχώς είχαν φρακάρει τη ροή των υπολοίπων. Χωρίς δεύτερη σκέψη τα πήρα όλα και τα παρέδωσα εντός της τράπεζας, ειδοποιώντας παράλληλα πως κάποιο πρόβλημα αντιμετωπίζει το μηχάνημα» σημείωσε.

Συμπλήρωσε, μάλιστα, πως τα χρήματα που είχαν βγει έξω από το μηχάνημα μετρώνται σε χιλιάδες ευρώ, σύμφωνα με τους δικούς του υπολογισμούς όταν τα μετέφερε στον τραπεζικό υπάλληλο.

Οι υπάλληλοι της τράπεζας ευχαρίστησαν τον κ. Παναγιωτακόπουλο.

Πηγή: skai.gr

