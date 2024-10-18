Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Τρελή πορεία οχήματος στο κέντρο της Θεσσαλονίκης – «Πήρε σβάρνα» μοτοσικλέτες, πινακίδα και κατάστημα

Οδηγός Ι.Χ. τα πήρε όλα σβάρνα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης – Έπεσε πάνω σε μοτοσικλέτες, πινακίδα και κατάστημα

Τρελή πορεία οχήματος στο κέντρο της Θεσσαλονίκης

Τα πήρε όλα και… δεν έφυγε, καθώς συνελήφθη νωρίς το πρωί της Παρασκευής ένας 61χρονος οδηγός στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

σψσψσ

Συγκεκριμένα, στις 06:00 το πρωί στην οδό Ερμού, το όχημα το οποίο οδηγούσε εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε δύο σταθμευμένες μοτοσικλέτες, μία πινακίδα ένδειξης χρόνου στάθμευσης και σε ένα κατάστημα.

Από το συμβάν δεν υπήρξε τραυματισμός, παρά μόνο υλικές ζημιές.

σσσσσσσσ

Αστυνομικοί της Τροχαίας Θεσσαλονίκης προχώρησαν στη σύλληψη του 61χρονου άνδρα, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για μέθη και επικίνδυνη οδήγηση.

Πηγή: Thestival.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Θεσσαλονίκη οχήματα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark