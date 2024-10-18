Τρελή πορεία οχήματος στο κέντρο της Θεσσαλονίκης

Τα πήρε όλα και… δεν έφυγε, καθώς συνελήφθη νωρίς το πρωί της Παρασκευής ένας 61χρονος οδηγός στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα, στις 06:00 το πρωί στην οδό Ερμού, το όχημα το οποίο οδηγούσε εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε δύο σταθμευμένες μοτοσικλέτες, μία πινακίδα ένδειξης χρόνου στάθμευσης και σε ένα κατάστημα.

Από το συμβάν δεν υπήρξε τραυματισμός, παρά μόνο υλικές ζημιές.

Αστυνομικοί της Τροχαίας Θεσσαλονίκης προχώρησαν στη σύλληψη του 61χρονου άνδρα, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για μέθη και επικίνδυνη οδήγηση.

