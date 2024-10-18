Συνελήφθησαν, χθες το απόγευμα στην Κυψέλη, από αστυνομικούς της Δίωξης Ναρκωτικών, ένας 47χρονος αλλοδαπός από την Αλβανία και ένας 55χρονος Έλληνας, για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, μετά από διερεύνηση πληροφοριών αναφορικά με τη δράση ατόμων που δραστηριοποιούνταν στην καλλιέργεια κάνναβης και στη διακίνηση των παραγόμενων ποσοτήτων στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας, επετεύχθη μέσω ανάλυσης, διασταύρωσης και εξακρίβωσης στοιχείων, ο εντοπισμός των κατηγορουμένων και η πιστοποίηση της δράσης τους.

Μετά από έρευνα των αστυνομικών σε σπίτι στην περιοχή της Κυψέλης, εντοπίστηκε πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο καλλιέργειας δενδρυλλίων κάνναβης μέσω της υδροπονικής μεθόδου ενώ βρέθηκε και ποσότητα κάνναβης.

Συγκεκριμένα συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

πλήρης εξοπλισμός εργαστηρίου κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας,

27 δενδρύλλια κάνναβης,

102 γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης,

3 γραμμ. κοκαΐνης,

το χρηματικό ποσό των 100 ευρώ και

3 κινητά τηλέφωνα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

