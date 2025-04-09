ΕΟΔΑΣΑΑΜ: Οι δημόσιες τοποθετήσεις αδικούν αξιόλογη δουλειά 18 μηνών της Επιτροπής Διερεύνησης

«Οι δημόσιες τοποθετήσεις σε μέσα μαζικής ενημέρωσης μετά την παρουσίαση του πορίσματος για το δυστύχημα των Τεμπών, δημιουργούν εντυπώσεις που όχι μόνο πλήττουν το κύρος του Οργανισμού, αλλά αδικούν την αξιόλογη δουλειά 18 μηνών της Επιτροπής Διερεύνησης, όπως αποτυπώνεται στο πόρισμα για την τραγωδία των Τεμπών» επισημαίνεται σε ανακοίνωση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών (Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Μ.), που συνεδρίασε σήμερα και ενημερώθηκαν όλα τα μέλη του σχετικά με την παραίτηση του κ. Χρήστου Παπαδημητρίου.

Παράλληλα, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, ο ΕΟΔΑΣΑΑΜ ζητάει από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Σιδηροδρόμων (ERA) επίσημη ενημέρωση τόσο για τις συμβάσεις που ανατέθηκαν στο πλαίσιο της διερεύνησης του δυστυχήματος, όσο και για τα παραδοτέα των συμβάσεων, εφόσον υπάρχουν, από τα ακαδημαϊκά ιδρύματα, Gent University και Universita Di Pisa.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Οργανισμού αναφέρει:

«Στη σημερινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών, ενημερώθηκαν όλα τα μέλη του σχετικά με την παραίτηση του κ. Χρήστου Παπαδημητρίου.

Οι δημόσιες τοποθετήσεις σε μέσα μαζικής ενημέρωσης μετά την παρουσίαση του πορίσματος για το δυστύχημα των Τεμπών, δημιουργούν εντυπώσεις που όχι μόνο πλήττουν το κύρος του Οργανισμού, αλλά αδικούν την αξιόλογη δουλειά 18 μηνών της Επιτροπής Διερεύνησης, όπως αποτυπώνεται στο πόρισμα για τη τραγωδία των Τεμπών.

Είναι σημαντικό να υπενθυμίσουμε ότι το πόρισμα αφορά κατά κύριο λόγο την τεκμηρίωση, την ανάλυση και διερεύνηση των αιτίων που οδήγησαν στη σύγκρουση των τρένων και την έκδοση 17 ιδιαίτερα σημαντικών επειγουσών συστάσεων ασφαλείας προς όλους τους εμπλεκόμενους αρμόδιους φορείς. Η εφαρμογή των οποίων θα συμβάλλει καθοριστικά στη βελτίωση της ασφάλειας του σιδηροδρομικού συστήματος της χώρας.

Το κεφάλαιο για την πυρόσφαιρα στις σελίδες 95-108 του πορίσματος, αναφέρει ευθύς εξαρχής ότι η διερεύνηση δεν είναι οριστική και πως θα επιδιωχθεί περαιτέρω πιστοποίηση από ακαδημαϊκό ίδρυμα εγνωσμένου κύρους, καθώς τα στοιχεία των πραγματογνωμόνων δεν ήταν επαρκή για να καταλήξουν σε τεκμηριωμένο και ασφαλές συμπέρασμα.

Ο ΕΟΔΑΣΑΑΜ ζητάει από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Σιδηροδρόμων (ERA) επίσημη ενημέρωση τόσο για τις συμβάσεις που ανατέθηκαν στο πλαίσιο της διερεύνησης του δυστυχήματος, όσο και για τα παραδοτέα των συμβάσεων, εφόσον υπάρχουν, από τα ακαδημαϊκά ιδρύματα, Gent University και Universita Di Pisa.

Η Ελλάδα διαθέτει πλέον ένα λειτουργικό οργανισμό διερεύνησης αεροπορικών και σιδηροδρομικών ατυχημάτων. Ο ΕΟΔΑΣΑΑΜ θα ενισχυθεί με επιπλέον επιστημονικό προσωπικό και θα συνεχίσει με ανεξαρτησία και προσήλωση το έργο του, με στόχο την πρόληψη σοβαρών ατυχημάτων.».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.