Λάρισα: Απολογούνται την Πέμπτη οι δύο αγρότες για τα επεισόδια

Παράταση για την απολογία τους έλαβαν οι δύο εκ των τριών Λαρισαίων αγροτών, που συνελήφθησαν για τα επεισόδια που έλαβαν χώρα στον κόμβο της Νίκαιας, ενώ αφέθηκαν ελεύθεροι μέχρι τότε.

Έτσι, με απόφαση του Δικαστηρίου, πρόκειται να επαναληφθεί η διαδικασία την ερχόμενη Πέμπτη (04/12).

Υπενθυμίζεται πως ο τρίτος (Χρήστος Σιδερόπουλος), δεν παραβρέθηκε στη διαδικασία, καθώς νοσηλεύεται με τραύματα στο νοσοκομείο.

Πηγή: onlarissa.gr

