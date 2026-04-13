Ένα ανήλικο αγόρι έχασε τη ζωή του στην άσφαλτο την Κυριακή του Πάσχα στους Παξούς.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ERTNews, ένας 15χρονος μοτοσικλετιστής, μαζί με έναν 17χρονο, συνοδηγό της μηχανής, συγκρούστηκαν με αυτοκίνητο που οδηγούσε μία 24χρονη.

Ο 15χρονος έχασε τη ζωή του από τη σφοδρή σύγκρουση ενώ και ο 17χρονος νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο.

Τα αίτια του δυστυχήματος ερευνά το ΑΤ Παξών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.