Τραγωδία στους Παξούς: Νεκρός 15χρονος οδηγός μηχανής - Σοβαρά τραυματισμένος ο συνοδηγός του

Ο 15χρονος έχασε τη ζωή του από τη σφοδρή σύγκρουση ενώ και ο 17χρονος συνοδηγός του νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο 

Ένα ανήλικο αγόρι έχασε τη ζωή του στην άσφαλτο την Κυριακή του Πάσχα στους Παξούς.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ERTNews, ένας 15χρονος μοτοσικλετιστής, μαζί με έναν 17χρονο, συνοδηγό της μηχανής, συγκρούστηκαν με αυτοκίνητο που οδηγούσε μία 24χρονη.

Ο 15χρονος έχασε τη ζωή του από τη σφοδρή σύγκρουση ενώ και ο 17χρονος νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο.

Τα αίτια του δυστυχήματος ερευνά το ΑΤ Παξών.

