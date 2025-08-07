Παραμένει και σήμερα έξω από τα Στύρα το φέρι μποτ «Παναγία Παραβουνιώτισσα» που προσάραξε σε ξέρα, το απόγευμα της Τρίτης, αφού οι δύτες εντόπισαν χτες ζημιά με πολλαπλά σκισίματα σε μήκος 10-15 μέτρων στο κύτος του πλοίου.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, σήμερα πνέουν ισχυροί άνεμοι που δυσκολεύουν το έργο του ρυμουλκού που θα μεταφέρει το φέρι μποτ όσο και των δυτών που κάνουν τις απαραίτητες εργασίες.

Το πλοίο, σύμφωνα με το σχέδιο, είναι να ρυμουλκηθεί στο λιμάνι της Αγίας Μαρίνας και στη συνέχεια προς τον Πειραιά προκειμένου να διαπιστωθεί η κατάστασή του.

Στο σημείο βρίσκονται δύο ρυμουλκά, ένα αντιρρυπαντικό σκάφος του Λιμενικού και ένα πλωτό σκάφος του Λιμενικού.

Την ίδια ώρα, πολλοί από τους επιβάτες του πλοίου παραμένουν σε ξενοδοχεία της περιοχής, αναμένοντας το πλοίο να φτάσει στη στεριά για να πάρουν τα οχήματά τους καθώς και τα προσωπικά τους αντικείμενα και να συνεχίσουν τις διακοπές τους, ωστόσο δεν γνωρίζουν πότε θα γίνει τελικά αυτό.

Αύριο στον ανακριτή ο καπετάνιος - Τι λέει στέλεχος της πλοιοκτήτριας εταιρείας

Παράλληλα, αύριο ο 62χρονος καπετάνιος του πλοίο αναμένεται να μεταφερθεί ενώπιον του ανακριτή ενώ το υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας στέλνει στον Εισαγγελέα την πλοιοκτήτρια εταιρία αφού για ώρες μετά δεν είχε κάνει τις απαραίτητες ενέργειες για να μεταφερθεί το πλοίο.

Ο πλοίαρχος την Τετάρτη βρέθηκε ενώπιον του ανακριτή, ο οποίος ισχυρίστηκε στην απολογία του ότι δεν λειτούργησαν τα πηδάλια του και ότι δεν είδε την ξέρα. Του ασκήθηκε δίωξη για πρόκληση ναυαγίου. Προς το παρόν τέθηκε υπό κράτηση με εντολή του ανακριτή και θα επαναπροσαχθεί την Παρασκευή.

Υψηλόβαθμο στέλεχος της πλοιοκτήτριας εταιρείας ανέφερε χτες στον ΣΚΑΪ τα εξής: «Πρόκειται για καπετάνιο 62 ετών, που εκτελούσε 8 χρόνια το συγκεκριμένο δρομολόγιο και τα δύο τελευταία στο συγκεκριμένο καράβι. Μετά το συμβάν ο καπετάνιος ήρθε σε επικοινωνία με τους ιδιοκτήτες της εταιρείας και ζητούσε συγγνώμη, χωρίς να μπορεί να εξηγήσει επαρκώς τα αίτια της προσάραξης, αποδίδοντάς την σε αφηρημάδα και έλλειψη προσοχής. Στη γέφυρα βρίσκονταν ακόμα δύο άτομα, ο μηχανικός αριστερά του και ο ελεγκτής εισιτηρίων δεξιά του. Εκείνος κρατούσε το τιμόνι την ώρα της σύγκρουσης, ενώ για την καθυστέρηση ενημέρωσης για το συμβάν είπε πως σάστισε».

