Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η επιχείρηση της Πυροσβεστικής για τη διάσωση ενός 22χρονου άνδρα, αμερικανικής υπηκοότητας, ο οποίος εγκλωβίστηκε σε απόκρημνο σημείο στην περιοχή «Ναυάγιο» της Δημοτικής Ενότητας Ελατίων στη Ζάκυνθο.
Η ειδοποίηση για το συμβάν δόθηκε στις αρχές από μια παρακείμενη καντίνα, μόλις έγινε αντιληπτό ότι ο νεαρός είχε παγιδευτεί στα βράχια. Για τον εντοπισμό και την ανάσυρσή του κινητοποιήθηκαν άμεσα 20 πυροσβέστες με 7 οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Ζακύνθου, το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Ελατίων, καθώς και στελέχη της 17ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε.
Η ανάσυρση και η παροχή πρώτων βοηθειών
Οι πυροσβέστες κατάφεραν να προσεγγίσουν το δύσβατο σημείο χρησιμοποιώντας εξειδικευμένο ορειβατικό εξοπλισμό. Αφού προσέγγισαν τον 22χρονο, τον ασφάλισαν και τον ανέσυραν με ασφάλεια στον δρόμο.
Στη συνέχεια, ο νεαρός άνδρας παραδόθηκε σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όπου το εξειδικευμένο προσωπικό του παρείχε τις πρώτες βοήθειες. Καθώς δεν έφερε σοβαρά τραύματα, ο 22χρονος αποχώρησε λίγο αργότερα για τον χώρο διαμονής του.
